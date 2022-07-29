Kuveyt Türk'ün Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı'na FCI'dan Yılın İşlemi ödülü!

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk'ün 'Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı' ürünü, mal mukabili ihracat alacaklarına garanti ve tahsilât hizmeti veren finansal kurumların çatı kuruluşu FCI tarafından ödüllendirildi.

Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, geliştirdiği ürün ve hizmetlerle müşterilerine yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Kuveyt Türk'ün son olarak dış ticaret alanındaki en yeni ürünlerinden olan Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı, uluslararası ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan ve vadeli ihracatı destekleyen, 90'dan fazla ülkede 400'e yakın üyesi bulunan FCI tarafından Yılın İşlemi ödülüne layık görüldü.

Kuveyt Türk'ün “Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı” ürünü, ihracat yapan tüzel müşterilere yurt dışı vadeli mal ve hizmet satışları için tahsilat yönetimi, muhabir garantisi ve finansman ürünlerinin bir arada bulunduğu kapsamlı bir hizmet sunuyor. FCI'ya Türkiye'den üyeliği kabul edilen ilk katılım finans kuruluşu olduğunu geçtiğimiz yıl kamuoyuna duyuran Kuveyt Türk, katılım finans alanında Türkiye ve dünyadaki ilk işlem olma özelliğine sahip, FCI bünyesindeki ilk işlemini ise geçtiğimiz aylarda gerçekleştirmişti.

Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı hizmetinin satıcı (ihracatçı) firmalara faydaları neler?

- Alıcının aczi ve ödeme güçlüğünden dolayı alacağın ödenmeme riskine karşılık, limit dâhilinde fatura bedelinin %100'ü garanti altına alınır.

- Alacağın takibi ve tahsilat hizmeti sağlanır.

- Profesyonel tahsilat hizmeti sayesinde alacakların zamanında tahsil edilmesi bilançonun likit hale gelmesini sağlar.

- Finansman imkânı sayesinde işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasını sağlar.

- Mevcut ve potansiyel alıcılar için güncel istihbarat sağlar.

- Yeni firmalarla çalışma olanağı,vadeli çalışma imkânı bulunmayan firmalarla vadeli çalışma olanağı ve vadeli çalışılan firmalarla vade uzatımıyla rekabet gücünün artmasını sağlar.