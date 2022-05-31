Kuveyt Türk'ün Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk İhracı'na IFN'den ödül

Sürdürülebilir sukuktan elde edilen kaynak, yenilenebilir enerji finansmanı başta olmak üzere yeşil ve sosyal proje finansmanlarında değerlendiriliyor.

Kuveyt Türk'ün gerçekleştirdiği Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk İhracı, finans piyasalarının önde gelen yayınlarından Islamic Finance News (IFN) tarafından 'Yılın İşlemi' ödülüne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir sukuktan elde edilen kaynak, yenilenebilir enerji finansmanı başta olmak üzere yeşil ve sosyal proje finansmanlarında değerlendiriliyor.

Kuveyt Türk'ün ödülü, Dubai'de gerçekleştirilen IFN ödül töreninde, Finansal Kurumlar Müdürü Turgay Çavaş'a takdim edildi.

Bankanın, geçen yıl gerçekleştirdiği 350 milyon dolar tutarındaki 10 yıl vadeli ve 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonu olan sürdürülebilir sukuk ihracına, Kıta Avrupası, Birleşik Krallık, Amerika, Asya ve Körfez dahil geniş bir coğrafyadan 150'nin üzerinde yatırımcı kuruluş katılmış ve 4,3 milyar doların üzerinde talep gelmişti.

Yatırımcıların yoğun ilgisi sayesinde talep miktarı, sukuk ihracının 12 katını aşarak yüzde 6,125 ile Kuveyt Türk'e 2017 yılından beri Türkiye'den ihraç edilen en iyi Tier 2 fiyatlamasını getirmişti.

Geniş bir katılımcı kitlesine ulaşan ihraçta yatırımcı çeşitliliği sağlanarak 100'e yakın yatırımcıya dağıtım gerçekleşirken, dağıtımın yüzde 20'si tamamen yeşil/sosyal içerikli fon yatırımcılarına yapılmıştı.

Dünyanın ilk Sürdürülebilir Tier 2 Sukuk İhracı olan işlemle Kuveyt Türk, sukuk alanında yeni bir aşama katetmiş oldu. İşlemi Kuveyt Türk'ün ve piyasanın diğer sukuk ihraçlarından ayıran temel nokta, ESG (Environmental-Social-Governance/Çevresel-Sosyal-Yönetişim) yapıda olması.

Sürdürülebilir sukuktan elde edilen kaynak, yenilenebilir enerji finansmanı başta olmak üzere yeşil ve sosyal proje finansmanlarında değerlendiriliyor.

İlgili projeler, katılım finans prensiplerinin yanı sıra Kuveyt Türk'ün Sürdürülebilir Finans Kapsam Dokümanı ve global çevresel danışmanlık firmasından aldığı ikinci taraf görüşüne uyumlu olarak seçiliyor.

ESG yapıdaki sürdürülebilir sukuk ihracı, güçlü bir KOBİ portföyü bulunan ve aynı zamanda yenilenebilir enerji fonlamalarında sektör öncülerinden olan Kuveyt Türk'ün hem yeşil hem de sosyal fonlamalara olan desteğini de ortaya koyuyor.