Kuveyt Türk'ün aktif büyüklüğü 365 milyar TL'ye ulaştı

Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, 2022yılının 3. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Toplanan fon büyüklüğünü 2021 yıl sonuna göre yüzde 45 artışla 308 milyar TL'ye çıkaran Kuveyt Türk, kullandırdığı fon büyüklüğünü ise yüzde 48 artışla 183 milyar TL'ye ulaştırdı. Yılın ilk 9 aylık bölümünde 9,1milyar TL net kâr elde eden Kuveyt Türk'ün toplam aktifleri 365 milyar TL'ye, öz varlıkları ise 24 milyar TL büyüklüğe ulaştı.

Katılım finans esasları doğrultusunda geliştirdiği ürün ve hizmetleriyle 33 yıldır müşterilerine başarıyla hizmet veren Kuveyt Türk, 2022 yılının ilk 9 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. 2022 yılının ilk 9 ayında kârlılığını artırarak istikrarlı büyümesini sürdüren Kuveyt Türk, 2022 yılı 3. çeyrek itibarıyla 9,1 milyar TL net kâr elde etti. Toplanan fon büyüklüğü 2021 yıl sonuna kıyasla %45 oranında artışla 308 milyar TL'ye ulaştıran Kuveyt Türk'ün kullandırdığı fon büyüklüğü ise %48 oranında artışla 183 milyar TL'ye yükseldi. 2022 yılı ilk 9 aylık dönemde öz varlıklarını 24 milyar TL'ye, aktif büyüklüğünü ise 365 milyar TL'ye ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe ilk 10 içerisinde yer alırken, katılım finans kuruluşları arasında da ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı

“Yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz”

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Küresel ölçekte belirsizliklerin öne çıktığı makro ekonomik koşullar altında Türk bankacılık sektörü yılın ilk 9 ayında gerek bilanço gerekse kârlılık göstergelerinde büyümeye devam etti. Sektörün öncü kurumu olarak yılın ilk 9 aylık döneminde katılım finans sektöründe ilk kez ‘dijital araç finansmanı' hizmetini hayata geçirdik. Yine TL REFK endeksine uygun yeni finansal kiralama hizmetini müşterilerine sunan ilk katılım finans kuruluşu olduk. İhracatın finansmanına yönelik fon kullandırım tutarımızı ise geçen yılın aynı dönemine göre %43 artışla 1.5 milyar USD seviyesine taşıdık.Yıl sonunda toplanan fon büyüklüğümüzü %50-60 seviyelerine getirmiş olmayı hedefliyoruz. Bu büyümede Türk Lirası cinsi fonların etkisinin devam edeceğini söyleyebiliriz. TL cinsi fon büyüklüğünde %100'ün üzerinde bir büyüme hedefliyoruz. Yabancı para cinsi fonlarda ise kur etkisinden dolayı bir büyüme görecek olsak da TL ile kıyaslandığında bu büyümenin sınırlı olacağını ifade edebiliriz. Tüm bunlarla birlikte, ihracatçılara yönelik yenilikçi çözümlerin yanı sıra çatı kurumlarla iş birliklerimizi büyütmeye devam ediyoruz. Katılım finans prensiplerine uygun olarak, reel sektörü desteklemeye,müşterilerimize yeni ürün ve hizmetler sunmaya, birikimlerini faizsiz finans prensipleri doğrultusunda değerlendirmelerine yardımcı olmaya devam edeceğiz” dedi.

TLREFK endeksine uygun yeni finansal kiralama hizmeti

Kuveyt Türk, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Borsa İstanbul tarafından faizsiz finans ilkeleri doğrultusunda oluşturulan Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı (TLREFK) endeksli orta ve uzun vadeli leasing finansmanı hizmetini müşterilerine sunan ilk katılım finans kuruluşu oldu. Borsa İstanbul tarafından faizsiz finansman prensiplerine uygun şekilde günlük olarak yayınlanan TLREFK oranına endeksli, TL borçlanmalı ve değişken maliyetli leasing finansman hizmeti, orta ve uzun vadeli leasing finansmanı hizmetini ve finansman maliyetini belirli bir seriye endeksleme fırsatı sunuyor. TLREFK oranları günlük olarak Borsa İstanbul tarafından belirleniyor.

Sektörde bir ilk: Dijital Araç Finansmanı

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk, geçtiğimiz aylarda Türkiye'de bir ilke imza atarak sıfır veya ikinci el araç sahibi olmak isteyenler için tüm aşamaları Kuveyt Türk Mobil üzerinden tamamlanabilen “Dijital Araç Finansmanı” hizmetini başlattı. Dijital Araç Finansmanı hizmeti kapsamında müşteriler, fiziki şubeye gitmeye gerek kalmaksızın araç finansmanı süreçlerinin tamamını 7/24 Kuveyt Türk Mobil üzerinden gerçekleştirebiliyor. Gerekli şartların yerine getirilmesi durumunda işlemler aynı gün içinde tamamlanabiliyor. Ayrıca müşteriler, dijitale özel kâr oranı ve fırsat ürünü indirimleriyle avantajlı finansman kullanma ayrıcalığı yaşıyor.

Tarım odaklı girişimlere çağrı!

Kuveyt Türk, yenilikçi fikirlerin hayat bulması için kurduğu Fikrinn Platformu üzerinden yeni çağrısını tarım odaklı girişimlere yaptı. Kuveyt Türk, tarım bankacılığı alanında faaliyet gösteren girişimlere yeni müşteri edinme, finansmana kolay ulaşım, yatırım ağlarına erişim, kurumsal iş birliği ve mentorluk imkanları sunacak. Çağrı kapsamında, girişimlerin tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilirlik, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları, yüksek tarım teknolojileri, tarım odaklı dijital pazar yeri, akıllı tarım uygulamaları gibi tarım bankacılığı alanlarına hitap etmesi gerekiyor. Girişimlerin bu alanlardaki hizmetlerini ve ürünlerini dijital araçlar kullanarak oluşturması önem arz ediyor.

Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı hizmetine ‘yılın işlemi' ödülü

Kuveyt Türk, katılım finans prensiplerine göre Türkiye'de ve dünyada ilk kez Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı işlemini FCI bünyesinde gerçekleştiren kuruluş olma başarısını gösterdi. Bu hizmet, ihracat yapan tüzel müşterilere, yurt dışı vadeli mal ve hizmet satışları için tahsilat yönetimi, muhabir garantisi ve finansman ürünlerinin bir araya getirildiği geniş bir yelpazede çözüm sunuyor.

Kuveyt Türk'e en yenilikçi banka ödülü

İngiltere'nin önde gelen finans ve iş analizi yayınlarından biri olan International Finance dergisinin düzenlediği “International Finance Awards 2022” kapsamında Kuveyt Türk, ‘MostInnovati ve Islamic Bank' ödülünün sahibi oldu. Kuveyt Türk'ün müşteri odaklı yaklaşımı, teknoloji - inovasyon eksenli çalışmaları ve dijital dönüşüm yolunda attığı adımlar bu ödüle layık görülmesinde önemli rol oynadı.

2022 ilk 9 ayı itibarıyla rakamlarla Kuveyt Türk