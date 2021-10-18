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TIMETURK / EKONOMİ / Kuryelerin sitelere girmesi yasaklanabilir mi?

Kuryelerin sitelere girmesi yasaklanabilir mi?

Pandemiyle evlerine kapanan milyonlarca insanın ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde büyük rol oynayan kuryelerle ilgili site yönetimlerinin aldığı bazı kararlar, sakinlerle yöneticileri karşı karşıya getirebiliyor.

4 Saat Önce
2021-10-18 17:48:40
Kuryelerin sitelere girmesi yasaklanabilir mi?

Özellikle komut sayısının fazla olduğu sitelerde yönetim kararıyla site sakinlerinin ihtiyaçlarını sipariş yoluyla getiren kuryelerin motosikletle site içerisine girmesini yasaklaması, site yönetim kurulunun böyle bir kararı alma yetkisinin olup olmadığı tartışmasını da beraberinde getirdi.

Konuyu değerlendiren hukukçulara göre her bir site yönetimi, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun (KMK) maliklere verdiği mülkiyet hakkının kullanılmasını sınırlayacak şekilde keyfi kararlar alamaz. Yasaların kendisine vermediği bir yetkiyi kullanamaz. En azından Genel Kurul'da (GK) konunun görüşülüp bir karara bağlanması gerekir. GK, en yetkili organdır. Sitenin yönetilmesiyle ilgili kararlar GK'da alınır. GK'da dahi motosikletlilerin siteye girmesini tümden yasaklayan kararlar alınamaz. Ancak, gece geç vakit aşırı gürültü yapılarak site içerisinde tur atılması gibi kurallar konuşularak düzenlenmeler yapılabilir. Alınan karara muhalif kalan malikler aykırı oy vermek ve alınan karara muhalefet şerhi koymak kaydıyla; GK tarihinden itibaren bir ay içerisinde alınan kararın iptali için dava da açabilirler. Her iki tarafta mahkemenin verdiği karara saygılı olmak zorunda kalır, mahkemenin verdiği kararla sorun çözülür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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