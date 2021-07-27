Kurutulduktan sonra dünya sofralarına lezzet katacaklar

Diyarbakır ile Şanlıurfa'nın birleştiği Karacadağ bölgesinde, 4 bin dönüm alanda yetiştirilen domatesler, kurutulup dünyanın dört bir tarafına ihraç edilecek.

Manisa'dan gelen girişimci Muzaffer Işıklı'nın, Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki çiftçilerle iş birliği halinde ürettiği domatesler, dünya sofralarına lezzet katacak.

Nisan ayından bu yana yoğun emek sarf edilerek üretilen tonlarca domatesin, hasadın ardından beyaz örtülere serilerek kurutulmasına başlandı.

Bunaltıcı sıcağın altında tarladaki işçilerin topladığı domatesler, araçlarla getirildiği kurutma alanında çok sayıda işçi tarafından ikiye bölünerek, örtüye seriliyor.

Tonlarca domatesin beyaz örtü üzerine yayılması, renkli görüntüler oluşturuyor.

İki ilde üretilen 2 bin 800 ton domates, kurutularak firmalar aracılığıyla ABD ve Rusya ile Arap ve Avrupa ülkelerine ihraç edilecek.

"Günlük 1500 kişi çalışıyor"

Işıklı, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır kurutmalık sektöründe çalıştığını ve geçen yıl Karacadağ bölgesinden yaklaşık 700 ton kuru domates elde edildiğini söyledi.

Bu yılın başından itibaren, sözleşmeli ekim kapsamında çiftçiler tarafından 2 bin 500'ü Diyarbakır, 1500 dönümü de Şanlıurfa'da olmak üzere 4 bin dönüm alanda domates yetiştirildiğini ifade eden Işıklı, son birkaç haftadır kurutma sezonuna başladıklarını belirtti

Işıklı, bu üretim sayesinde sağlanan istihdama değinerek, şöyle konuştu:

"Sadece Diyarbakır'da şu ana kadar yaklaşık 3 bin ton domates kestirdik. Kurutmalık yaptığımız sergilerimizin alanı 250 dönüm. Sergilerde günlük yaklaşık 300 kişi çalışıyor. Tarladaki çalışanları da kattığımızda günlük 1500 kişi çalışıyor. Bu işçilerimiz daha önce mevsimlik işçi olarak batı illerine gidiyordu fakat artık gitmelerine gerek yok. Kendi memleketlerinde, kendi topraklarında, çalışıp, akşam evlerine gidiyorlar. Daha rahat imkanlar daha güzel şartlarda, hem işlerini yapıyorlar hem paralarını kazanıyorlar. Ege bölgesinde verdiğimiz ücret ne ise buradaki işçiye de aynı ücreti veriyoruz. Bu şekilde bölgeye istihdam sağlamış oluyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.