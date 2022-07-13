''Kurun seviyesinden ziyade oynaklığının azaltılmış olması olumlu bir gösterge''

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomiye ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduat uygulamasına ilişkin olarak, "Yakın coğrafyamızda birbiriyle çatışma yaşayan ülkeler bizim önemli ticari ortaklarımız olduğundan, buradan kaynaklanan ilave stres ekonomimizi diğer ekonomilere nazaran daha fazla etkileme potansiyeline sahip. Ayrıca, özellikle bizim gibi enerji ithalatçısı olan ülkelerde yükselen emtia fiyatları, döviz kurları üstünde önemli bir ilave baskı oluşturuyor. Bununla birlikte, bu zorlu koşullarda kurun seviyesinden ziyade oynaklığının azaltılmış olması bizim için olumlu bir göstergedir. Çalışmalarımız gösteriyor ki; KKM uygulaması devreye alınmasaydı kurların ima ettiği oynaklık çok daha fazla olabilirdi" dedi.

Faiz ve kur gibi değişkenlere ilişkin farklı varsayımlar altında düzenli olarak senaryo analizleri yapıldığını ifade eden Nebati, yapılan senaryo analizlerinde reel etkiyi görebilmek adına enflasyon gelişmelerinin dikkate alındığını belirtti. Geçmiş döneme ait bütçe gerçekleşmelerinin baz senaryo analizleri ile uyumlu olduğunu kaydeden Nebati, KKM tasarlanması aşamasında fayda-maliyet etki analizi yapıldığını ve daha sonra hayata geçirildiğini söyledi. Nebati, “Şu ana kadarki gerçekleşmeler, bu adımımızın ne kadar isabetli olduğunu da teyit eder niteliktedir. Nitekim, eğer KKM enstrümanı hayata geçirilmemiş olsaydı, özellikle döviz kuru gelişmeleri üzerinden ekonomimizin çeşitli alanlarına yansıyacak yük çok daha fazla olacaktı. Bunu yapılacak tüm objektif analizler de zaten açıkça ortaya koyacaktır” dedi.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'e konuşan Bakan Nebati, "Ekonominin tüm kurumlarıyla koordinasyon halinde hareket ederek, nihai amacımız olan kalıcı fiyat istikrarı hedefine ulaşana kadar mücadelemiz devam edecek. Bu süreçte sanayicisinden ihracatçısına, tüccarından esnafına tüm paydaşlarımızın desteğini beklediğimizi bir kez daha dile getirmek istiyorum. Ayrıca, nihai amacımıza ulaşıncaya dek vatandaşlarımızı hayat pahalılığına karşı destekleyen ve koruyan benzer uygulamalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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