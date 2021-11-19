Kurulan şirket sayısı azaldı; il il açıklandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kurulan şirket sayısının ekimde, önceki aya göre yüzde 8,3 azaldığını açıkladı.

TOBB'un yayımladığı ekim ayı istatistiklerine göre, 2021'in ilk 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,6 arttı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 7,1, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,9 oranında azaldı. 2021'in ilk 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 3,1, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,6 azaldı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 5,9 oranında arttı.

Ekim ayında, önceki aya göre kurulan şirket sayısı, yüzde 8,3, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,2, kurulan kooperatif sayısı yüzde 3,1 oranında azaldı. Önceki aya göre, kapanan şirket sayısında yüzde 5,1, kapanan kooperatif sayısında yüzde 6,5 azalış oldu, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 0,1 oranında artış gerçekleşti.

Ekim 2021'de, Ekim 2020'ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 9, kurulan kooperatif sayısı yüzde 20,1, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 23 oranında azaldı. Ekim 2021'de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 18,9, kapanan kooperatif sayısı yüzde 42,9 oranında arttı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 7,2 oranında azalış oldu.

BAYBURT VE ARDAHAN'DA ŞİRKET KURMADI

Ekim 2021'de kurulan toplam 9 bin 463 şirket ve kooperatifin yüzde 86,4'ü limited şirket, yüzde 12,3'ü anonim şirket, yüzde 1,3'ü ise kooperatif. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,0'i İstanbul, yüzde 9,6'sı Ankara, yüzde 6,0'ı İzmir'de kuruldu. Bu ay Bayburt ve Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi. 2021 yılında toplam 90 bin 918 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 77 bin 973 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 55,2'sini, 11 bin 739 anonim şirket ise yüzde 44,8'ini oluşturdu. Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Eylül ayına göre yüzde 13,8 oranında arttı. DHA

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