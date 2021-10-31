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TIMETURK / EKONOMİ / Kuru meyve ihracatı 1 milyar doları aştı

Kuru meyve ihracatı 1 milyar doları aştı

Türkiye'nin kuru meyve ihracatı, son 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11'lik artışla 1 milyar 30 milyon dolara yükseldi.

2 Saat Önce
2021-10-31 16:27:44
Kuru meyve ihracatı 1 milyar doları aştı

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye 2021 Ocak-Eylül döneminde kuru meyve ihracatını yüzde 11'lik artışla 927 milyon dolardan 1 milyar 30 milyon dolara taşıdı. Kuru meyve ihracatı miktar bazında ise 327 bin tondan, 332 bin tona çıktı.

2020 yılını 1,4 milyar dolarlık ihracatla geride bırakan Türk kuru meyve sektörü, 2021 yılı sonunda tarihinde ilk kez 1,5 milyar dolar barajını aşmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 2021 yılının Ocak–Eylül döneminde 1 milyar dolar barajını aşmanın mutluluğunu yaşadıklarını, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir ve Antep fıstığı ihracatında yılın son çeyreğinde yapılacak ihracat yüklemeleriyle 2021 yılında ilk kez 1,5 milyar doları aşacak noktada olduklarını belirtti.

Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde üretim ve ihracatta dünya lideri olduklarına ifade eden Celep, ABD, Rusya, Japonya, Çin, Brezilya ve Hindistan'da pazar paylarını artırmak için bu ülkeleri hedef pazar olarak belirlediklerini sözlerine ekledi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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