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TIMETURK / EKONOMİ / Kurtoğlu'ndan kritik açıklama altın, dolar, gümüş hiçbirini almayın! Bu yatırımı kesinlikle yapmayın

Kurtoğlu'ndan kritik açıklama altın, dolar, gümüş hiçbirini almayın! Bu yatırımı kesinlikle yapmayın

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu son zamanların en garanti yatırımları hakkında şaşırtan açıklamalarda bulundu.

2 Saat Önce
2022-01-17 10:53:32
Kurtoğlu'ndan kritik açıklama altın, dolar, gümüş hiçbirini almayın! Bu yatırımı kesinlikle yapmayın

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, vatandaşların toprağını ve tarım arazisini asla satmaması gerektiğini ifade etti.

Ramazan Kurtoğlu, vatandaşların varolan paralarını altına ve toprağa yatırması gerektiğini ifade etti.

Kripto sakın almayın

Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "Metaverse'ü insanlara kakalıyorlar. Ama Zuckenberg, Havai'den toprak ve arazi alıyor. Aynısını Bill Gates ile Bezos yapıyor. Niye Ege'de gelip arazi alıyorlar. İmkanınız varsa altın, toprak alın ve bunları ve arazini satmayın. Tarım arazileri bir işe yaramıyor diyerek satmayın. Bunlar bizim teminatımızdır. Kripto paraların hiçbirine para yatırmasınlar. Çin yasakladı. Diğer devletler tedbirleri alıyor. Türkiye'den çok ciddi mafyatik sermayeler bu paralar üzerinden çıkarılıyor. Ben sağlamcıyım. Toprak ve altın konusundan vazgeçmeyelim" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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