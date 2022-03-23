Küresel piyasalarda dolar endişesi artıyor

Enflasyonla mücadele için daha büyük oranlarda faiz artışını savunan ABD Merkez Bankası (Fed) yöneticilerinin sayısı artmaya başladı. Bazı Fed yöneticileri 25 baz puanlık faiz artışının yetersiz olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

ABD Merkez Bankası'nda (Fed) daha fazla üye artan endişeler nedeniyle para politikasının sıkılaştırılmasının hızlanmasını istiyor. Bazı üyeler yükselen enflasyon, artan enerji ve emtia fiyatları nedeniyle Fed'in 25 baz puan faiz artışı yerine 50 baz puanlık artışlara gitmesini istiyor.

ABD'DE ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNDE

Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından yaşanan arz sorunları ve enerji fiyatlarında gerçekleşen artış, enflasyon konusundaki endişeleri iyice tetikledi. ABD'de enflasyon şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artarak son 40 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. ABD'de enflasyon verilerinin bir süredir beklenenden yüksek gelmesi, Fed'i para politikası konusunda sıkıştırmaya başladı. Pandeminin ardından yükselmeye başlayan enflasyon, Fed'i gevşek para politikasından dönmeye zorladı. Fed mart ayında yaptığı toplantıda faiz oranlarının artırılmasına başladı ve 0-0,25 aralığında olan politika faizini 25 baz puan artırdı. Ancak fiyat artışlarındaki hızlı seyrin devam etmesi ve Ukrayna işgalinin derinleşmesi bu önlemlerin yetersiz kalacağına ilişkin fikirleri çoğalttı. Pek çok Fed yöneticisi 25 baz puanlık faiz artışının yetersiz olabileceğine ilişkin endişelerini dile getirirken 50 baz puanlık faiz artışları önerdi.

FED BAŞKANLARI FAİZ ARTIŞTAN YANA

St. Louis Fed Başkanı James Bullard önceki gün Bloomberg TV'ye verdiği demeçte, “Fed'in enflasyonu kontrol altında tutmak için agresif hareket etmesi gerekiyor” diye konuştu. Fed'in politika faizini bu yıl yüzde 3'e yükseltmesi çağrısında bulunan Bullard, “Daha hızlı, daha iyi” yorumunda bulundu.Bullard geçen haftaki 25 baz puanlık faiz artış kararına muhalefet etmiş, 50 baz puanlık faiz artışını desteklemişti. Bullard “50 baz puanlık artış kesinlikle değerlendirilmeli” dedi. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester de salı günü yaptığı açıklamada, “Gereken artışların bir kısmını önden yapmayı doğru buluyorum. Eğer ekonomi beklenenden farklı bir şekilde değişirse bu oranlar politikayı ayarlamak için bizi daha iyi bir konuma getirir” dedi. .