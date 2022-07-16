Küresel çeteden forex vurgunu! Türkiye'de 10 bin kişinin 200 milyon doları buhar oldu

Merkezi İngiltere'de bulunan ve forex işlemi yaptığını iddia eden Technic Global Finance şirketi, Türkiye’de 10 bin kişiden 200 milyon dolar vurgun yaparak sistemi kapattı.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre; İngiltere merkezli Technic Global Finance isimli şirket binlerce kişiyi mağdur ederek milyonlarca dolarlık parayı "buharlaştırdı".

Küresel piyasalarda forex işlemi yaptığını iddia eden şirket ‘kripto para', ‘değerli madenler' ve ‘petrol' alım satımı yaptığını belirterek mağdurları ağına düşürdü. Sosyal medya ve internet sitesinde yapılan şikâyetler üzerine ortaya çıkan vurgunda 10 bin kişiden 200 milyon dolarlık vurgun yapıldığı ortaya çıktı.

Mağdurlar sistemin 1 haftadır kapalı olduğunu ve çekim işlemine izin verilmediğini belirtti. Savcılığa başvuran mağdurların sisteme oltalama yöntemiyle çekildiği belirtildi.

İsmini vermek istemeyen Technic Global Finance mağdurları yaşanan durumu şöyle anlattı:

"Öncelikle güvenilir sitelere ilan vererek kişileri ağlarına düşürüyorlar. Gayet bilindik haber sitelerine ‘Forex piyasasında yüksek kazanç' vaatleriyle insanlara ulaşıyorlar. Bu reklamlara tıkladığınız zaman kurumsal bir sistem ile karşılaşıyorsunuz. Öncelikle sizden iletişim bilgilerinizi istiyorlar. Bir form dolduruyorsunuz. Ardından yatırım danışmanı olduğunu söyleyen biri sizi arayarak sistemi anlatıyor. Küresel piyasalarda çeşitli emtialarla alım-satım yaparak iyi bir kazanç elde edebileceğinizi söylüyorlar. Kazanç rakamları oldukça cazip geliyor ve sisteme giriş yapıyorsunuz. Öncelikle iyi gelir elde ediyorsunuz. Hatta belli rakamlarda çekim işlemlerinde sorun olmuyor. Ancak kazancınız yükseldikçe çekim izinlerinde çeşitli bahaneler üretiliyor."

"BİNLERCE KİŞİNİN PARASI ÂDETA BUHAR OLDU"

Kazancın artması ile sorunların başladığını söyleyen mağdurlar “Öncelikle belli limitlerin üzerinde sizden vergi ve transfer ücreti talep ediyorlar. Bu ücretlerin mevcut kazancınızdan düşmesini istediğinizde ise kabul etmiyorlar. Mecbur kalıp bu masrafları yatırdığınızda dahi paranızı çekemiyorsunuz. Bir süre sonra yatırım danışmanınız size cevap vermemeye başlıyor. Şirket İngiltere merkezli olduğu için kimseye ulaşmanız mümkün değil. Şu an için sistemden para çekimi tamamen durdu. Binlerce kişinin parası âdeta buhar oldu” dedi.

.