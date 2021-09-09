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Kuraklıktan zarar gören üreticilere 214 milyon lira ödeme yapıldı
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TIMETURK / EKONOMİ / Kuraklıktan zarar gören üreticilere 214 milyon lira ödeme yapıldı

Kuraklıktan zarar gören üreticilere 214 milyon lira ödeme yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuz İşletmeleri AŞ (TARSİM) tarafından 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını duyurdu.

1 Saat Önce
2021-09-09 18:05:03
Kuraklıktan zarar gören üreticilere 214 milyon lira ödeme yapıldı

Pakdemirli, Twitter hesabındaki paylaşımında, kuraklıktan zarar gören üreticilere yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, "Kuraklıkla mücadelede üreticilerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 üreticimize dekar başına 400 liraya kadar toplam 214 milyon lira hasar ödemesi TARSİM tarafından gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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