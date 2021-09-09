Kuraklıktan zarar gören üreticilere 214 milyon lira ödeme yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuz İşletmeleri AŞ (TARSİM) tarafından 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını duyurdu.