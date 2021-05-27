DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

TFF ile Ülker arasında 5 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı
İsrail gazetesinden bir ilk
Casper Excalibur'dan İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali'ne destek
Trendyol, Türk Modası Benim Hareketi ile tasarımcıların yanında
Arzum'a iki yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi
Uğur Mumcu neden öldürüldü? ‘Bilerek saklanan gerçekler’
İnegöl’de bisiklet yolu çalışmaları
Evanjelik siyonistlerle İsrailli siyonist neo-conların yeni savaşı
SİDA hedefi tam isabetle vurdu
Esed'in danışmanından Şam ve Riyad hakkında dikkat çeken yorum
180'e yakın kişiyi taşıyan tekne battı
CHP'nin yasa tekliflerine eleştiri: ‘Zırvanın tepesi’
Maske zorunluluğu kalktı mı? Maske yasağı kalkacak mı?
Taksim Camii yarın açılıyor
Kredi borcu olan nefes kredisine başvurabilir mi? Nefes kredisi faizi ne kadar?

Kuraklık fıstığı da vurdu!

Güneydoğu'da, 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığı da kuraklıktan nasibini aldı. 'Yok' yılı nedeniyle bu yıl rekoltenin düşük beklendiği Gaziantep ve bölge illerdeki fıstık ağaçlarında gelecek yıl çıkacak ürünü gösteren 'karagözler' azlığı ile üreticiyi endişelendiriyor. Gaziantep Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, ağaçlarda yaptıkları incelemelerde karagözlerin gelecek yıl mahsulde ciddi düşüşe yol açacağını gösterdiğini belirterek, 'Bu yıl zaten 'yok' yılı. Ancak gelecek sezon 'var' yılı. Fakat fıstık ağaçlarındaki karagözlerin azlığı ve seyrekliği 2022'de rekoltede yüzde 60 düşüş olacağını gösteriyor' dedi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
27.05.2021 10:10:51
Kuraklık fıstığı da vurdu!

Türkiye'de iklim değişikliği, yeterli yağışın düşmemesi ve ani hava değişiklikleri, 42 milyon Antep fıstığı ağacının olduğu Gaziantep'te fıstık üreticilerini endişelendiriyor. Yeterli yağış almayan bölgede, bazı çiftçiler ağaçları suladı. Ağustos- eylül aylarında hasat edilecek Antep fıstığında kuraklık nedeniyle erken çiçek açan ağaçlarda kayıplar da görülmeye başlandı. Bu sezon yok yılını yaşayacak Antep fıstığı ağaçlarında görülen 'karagöz' denilen ve bir sonraki yılın mahsulünün habercisi olan tomurcuklar, seyrek ve belirli dolgunluğa erişemediği için önümüzdeki yılın mahsulünün de düşecek olması üreticileri endişelendirdi.

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL MAHSÜL ÇOK DÜŞÜK SEVİYELERDE OLACAK' 

270520210957510580444

Gaziantep Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, fıstık ağaçlarındaki karagözlerde büyük düşüş ve seyrelme olduğunu, bunun yanı sıra ağaçlarda kuraklık nedeniyle kurumalar olduğunu dile getirdi. Ağaçlardaki karagözlere göre önümüzdeki yıl mahsulün çok düşük seviyelerde olacağını anlatan Yiğit, bu durumun başta üretici olmak üzere birçok meslek dalını da olumsuz etkileyebileceğini kaydetti.

'HEM KARAGÖZLER DÜŞÜK HEM KURUMALAR VAR'

 270520210958020583696

Gaziantep ve bölgedeki çiftçilerin yüzde 80'lik bölümünün geçimini Antep fıstığından sağladığını belirten Cuma Yiğit, kendilerini, mahsul alamamaktan daha çok fıstık ağaçlarındaki kurumalar ve hastalıkların endişelendirdiğini vurguladı. Bu yıl rekoltede de geçen yıla göre yüzde 60 düşüş olacağını dile getiren Yiğit, "Geçen yıl fıstıkta var yılıydı. Rekoltemiz oldukça yüksekti. Bu yıl kuraklıktan dolayı çiftçimiz tedirgin. Antep fıstığında da kuraklıktan dolayı çok büyük oranda verim düşüklüğü var. Fıstık ağaçlarında karagöz dediğimiz tomurcuklar aslında gelecek yılın ürününün olup olmayacağını gösterir. Bu yıl karagözlerde çok büyük bir düşüş var. Ağaçlarda çok seyrek görülüyor, bunun yanında da kurumalar var. Ağaçlardaki bu karagözlere göre önümüzdeki yıl mahsul çok düşük seviyede olur. Bu yıl yok yılı kuraklığın da etkisi ile biz fıstık mahsulünden vazgeçtik. Ama bu yıl için asıl sorun ağaçlarımızda meydana gelen kurumalar. Fıstık, Gaziantep çiftçimizin yüzde 80'inin temel geçim kaynağı. Gelecek yıl için de karagözler bize verimin olmayacağına işaret ediyor. Bu durum sadece çiftçiyi değil, başta baklava üreticileri olmak üzere herkesi olumsuz etkileyecek'' diye konuştu.

FISTIK ÜRETİCİSİNE İLAÇ UYARISI

270520210958160585029

Cuma Yiğit, çiftçinin bu zarar karşısında daha çok emek vermesi gerektiğini belirterek bilinçsiz ilaç kullanımından uzak durulması uyarısında bulundu. Normalde sulama gerekmeyen fıstık ağaçlarını kurumaması için çiftçilere sulama tavsiyesinde bulunan Yiğit, ''Üreticilerimiz fıstık ağaçlarını sulasınlar. Ağaçların verim vermesinin tek çaresi sulama. Fıstık ağaçları daha öncesinde mevsiminde yağış aldığı için sulanmazdı. Ancak son birkaç yıldır yaşadığımız kuraklıklar ağaçlarımızı etkiledi'' diye konuştu.

270520210958300583371

Fıstık üreticisi Hasan Altun ise bu yıl ağaçlardaki karagözlerin gelecek yıl için kendilerini endişelendirdiğini belirterek, "Gelecek yıl 'var yılı' ancak şimdiden karagözlere bakarak verimin çok düşük olacağını söyleyebiliriz. Bir fıstık dalında 10 tane karagöz olması gerekirken 1 veya 2 tane olduğunu görüyoruz. Bu da fıstık veriminde düşüşün çok büyük boyutta olacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

DHA

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş