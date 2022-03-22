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TIMETURK / EKONOMİ / Kur korumalı TL mevduat hesaplarında düzenleme

Kur korumalı TL mevduat hesaplarında düzenleme

Kur korumalı mevduat sisteminde yapılan değişiklikle sisteme dahil olan TL mevduat hesaplarına yenileme imkanı getirildi.

22 Dakika Önce
2022-03-22 00:50:48
Kur korumalı TL mevduat hesaplarında düzenleme

Kur korumalı mevduat sisteminde yeni bir düzenleme yapıldı.

Kur korumalı mevduat sisteminde yapılan değişiklikle sisteme dahil olan TL mevduat hesaplarına yenileme imkanı getirildi.

Uygulama başlarken 21 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan dolar, euro ve sterlin hesaplarının sisteme dahil olmasına imkan sağlanmıştı. Yeni kararla bu tarih 31 Aralık 2021 olarak belirlendi.

Düzenlemeye eklenen yeni hükümle kur korumalı mevduat için Merkez Bankası'nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve masraf ödenebilmesine imkan sağlandı.

Kur korumalı mevduat sistemine dahil olanlara bir defaya mahsus destek ödenmesi hükmü de değişti. Sisteme dahil olan TL mevduat ve katılım hesaplarına vade sonunda yenileme imkanı getirildi.

TRTHaber .

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