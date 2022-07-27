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TIMETURK / EKONOMİ / Kur korumalı mevduattaki şirketler için önemli karar

Kur korumalı mevduattaki şirketler için önemli karar

Cumhurbaşkanı kararıyla, kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı.

29 Dakika Önce
2022-07-27 08:30:16
Kur korumalı mevduattaki şirketler için önemli karar

Şirketlerin kur korumalı mevduattan (KKM) elde ettiği faiz ve kâr payları ile diğer kazançlarda kurumlar vergisi istinası süre uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, kurumlar vergisi istisnası bu kapsamda kurumların 30 Haziran tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralara itibarıyla da uygulanacak.

Kurumların 31 Mart tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında TL'ye çevirmeleri ve bu suretle elde edilen TL varlığı en az 3 ay vadeli TL mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançların kurumlar vergisinden istisna tutulması yönünde kurumlar vergisi kanuna geçici bir madde eklenmişti. .

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