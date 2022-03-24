Kur korumalı mevduatın kazancı ne oldu?

Vadesi dolan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarda getiri netleşiyor. Doların üç ayda yaklaşık yüzde 27 yükselmesi TL tasarrufunu KKM’ye bağlayan yatırımcıya kazandırdı. Ancak dolar bozduranlar kur yükseldiğinde sadece parasını koruyabildi.

Ekonomide tüm umutlar Kur Korumalı Mevduat hesaplarında vade dönüşlerinin döviz talebine dönüşüp dönüşmeyeceğine bağlandı. Analistlere göre vade tarihlerinde KKM'ye yeniden yatırım olmaz ve yatırımcılar ile tüzel kişiler paralarını yeniden dolara çevirirlerse kur şoku etkileri aktif hale gelebilir.

GELİR, VERGİDEN MUAF TUTULACAK

Bu süreçte en çokmerak edilen konu ise elde edilen kazancın ne kadar olduğu... Dolar 11.67 lira seviyelerindeyken 100 bin lirayla KKM'ye geçen yatırımcının parası, kurun 14.83 seviyelerine gelmesiyle 127 bin liraya yükseldi. Fakat, dolar 11.67 lira seviyesindeyken 100 bin dolarını TL'ye dönüştürerek KKM'ye geçenler ancak ana parasını koruyabildi. Diğer yandan dün Resmi Gazete'de yer alan karara göre dövizden TL'ye geçen kur korumalı mevduat ürününde yatırımcılar birikimlerini döviz olarak değerlendirmek isterse %0.2'lik kambiyo gider vergisinden muaf olacak.

TCMB'DEN AÇIKLAMA

Önceki gün KKM'de teknik ayrıntıları anlatan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun verdiği detaya göre dövize geçmek isteyen vatandaşların bankaların satış kurundan değil, saat 11:00'daki Merkez Bankası'nın dönüşüm kurundan geçebilecekler. .