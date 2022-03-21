Kur korumalı mevduatın faturası belli oldu

Kur Korumalı TL Mevduat sistemine katılan tasarruf sahibi ilk grubun vadeleri önümüzdeki hafta doluyor. Vade sonu yaklaştıkça hesaplamalar da başladı. BDDK 18 Mart itibarıyla Kur Korumalı TL Mevduat (KKM) hesaplarında 561 milyar 869 milyon TL biriktiğini açıkladı. Bu tutarının 70 milyar TL'lik bölümü 23-30 Aralık 2021 dönemde büyük çoğunluğu TL hesaplardan geçişle KKM'ye bağlandı.

Dövize endeksli hesaplara parasını bağlamak için erken davranan tasarruf sahiplerinin 3 aylık vadesi önümüzdeki hafta doluyor. Bu süreçte dolar yüzde 26 yükselirken, sistemin devlete ilk maliyeti ise 14 milyar lirayı buluyor.

ORTALAMA 11,8 TL'DEN ALIM YAPILDI

ilk grubun 3 aylık vadeleri bu hafta doluyor. Birinci grupta ortalama kur seviyesi 11.84 liradan 70 milyar TL'ye verilen döviz garantisinin devlete ilk maliyeti, önümüzdeki hafta doların 14.72 lira (14-19 Mart ortalaması) olduğu varsayımıyla 14 milyar lirayı buluyor. Türk Lirası'nda kalıp kur korumalı hesaba geçenler 3 ay sonunda yaklaşık yüzde 22 getiri farkını dolaylı bir faiz getirisi olarak Hazine'den almış olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı TL cinsinden açılan kur korumalı mevduat hesapları için yüzde 14 taban, yüzde 17 de tavan faiz getirmişti.

TL'DEN ÇIKAN KÂR ETTİ

Faiz getirisi yüzde 17 olarak belirlenen hesabın üç aylık faiz getirisi 4.28 lira (stopaj uygulanmıyor) oluyor. 25 Mart'ta da doların bu haftayı tamamladığı 14.80 lira seviyesinde olduğu varsayıldığında hesabın kur getirisi 26.81 lira olacak. Faiz geliri ile kur farkı arasındaki 22.532 liralık farkı ise Hazine ödeyecek. .