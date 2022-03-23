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Kur korumalı mevduata yeni düzenleme geliyor
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TIMETURK / EKONOMİ / Kur korumalı mevduata yeni düzenleme geliyor

Kur korumalı mevduata yeni düzenleme geliyor

Kur korumalı mevduat hakkındaki yeni düzenlemeye göre bu hesaplardaki tasarruflar vade sonunda döviz olarak değerlendirilirse vergi alınmayacak.

1 Saat Önce
2022-03-23 10:29:12
Kur korumalı mevduata yeni düzenleme geliyor

Kuru korumalı mevduat kapsamında açılan TL hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine yapılan kambiyo satışlarında banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) sıfır olacak. Böylece döviz birikimini kur korumalı mevduat sistemine dahil olarak TL'ye çevirenler, vade sonunda yeniden dövize dönme halinde vergi maliyetinden kurtulacak.

VERGİDEN MUAF TUTULACAK

Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 98/11591 sayılı kararının 1. maddesine ek yapılan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararla, söz konusu kararının 1. maddesine bir bölüm eklendi. Buna göre, TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan TL hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine yapılacak kambiyo satışlarında BSMV sıfır olarak uygulanacak. .

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