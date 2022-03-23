Kur Korumalı Mevduat'ta ilk ödemeler yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı Mevduat'ta ilk vadenin dolması üzerine son duruma ilişkin bir değerlendirme yayınladı.

2021 yılı Aralık ayında devreye alınmasıyla birlikte Kur Korumalı Mevduata 3 ay vade tercihiyle katılan ilk hesaplara 23 Mart 2022 itibariyla ödemelerin gerçekleştiği açıklandı.

KKM'de 22 Mart 2022 itibariyla 270 milyar TL'si Hazine destekli KKM ve 321 milyar TL'si TCMB destekli dövizden/Altından dönüşümlü KKM olmak üzere toplam 591 milyar TL'lik büyüklüğe ulaşıldığı ifade edilirken, hesap sayısı 1 milyonun üzerinde olduğu belirtildi.

Kur Korumalı Mevduat sayesinde yabancı para mevduatın toplam mevduat içindeki payının 10 puandan fazla azaldığı vurgulandı. .