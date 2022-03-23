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TIMETURK / EKONOMİ / Kur Korumalı Mevduat'ta ilk ödemeler yapıldı

Kur Korumalı Mevduat'ta ilk ödemeler yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı Mevduat'ta ilk vadenin dolması üzerine son duruma ilişkin bir değerlendirme yayınladı.

2 Saat Önce
2022-03-23 14:53:44
Kur Korumalı Mevduat'ta ilk ödemeler yapıldı

2021 yılı Aralık ayında devreye alınmasıyla birlikte Kur Korumalı Mevduata 3 ay vade tercihiyle katılan ilk hesaplara 23 Mart 2022 itibariyla ödemelerin gerçekleştiği açıklandı.

KKM'de 22 Mart 2022 itibariyla 270 milyar TL'si Hazine destekli KKM ve 321 milyar TL'si TCMB destekli dövizden/Altından dönüşümlü KKM olmak üzere toplam 591 milyar TL'lik büyüklüğe ulaşıldığı ifade edilirken, hesap sayısı 1 milyonun üzerinde olduğu belirtildi.

Kur Korumalı Mevduat sayesinde yabancı para mevduatın toplam mevduat içindeki payının 10 puandan fazla azaldığı vurgulandı. .

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