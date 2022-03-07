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TIMETURK / EKONOMİ / Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarına ilişkin tebliğlerde yaptığı değişikliklerle, vadesi gelen mevduatlara yenileme ve tüzel kişilere de 3 ay vade imkanı sağladı.

1 Saat Önce
2022-03-07 08:26:05
Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

TCMB'nin Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat Ve Katılma hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi tebliğlerinde yaptığı değişiklikler bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılabilmesi kararlaştırıldı.

Değişiklikle ayrıca Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkanı tanınabilecek.

Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz için döviz tutarı ve dönüşüm kuru, altın için de dönüşümü yapılan altın miktarı ve fiyatı üzerinden destekten yararlanmaya devam ederken, hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenecek. .

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