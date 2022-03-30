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Kur korumalı mevduat ne kazandırdı ne kaybettirdi?

Türk Lirasında görülen tarihi değer kaybını önlemek için bankalar, kabine kararıyla Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürününü uygulamaya başladı. Peki bu uygulamanın Hazine'ye yükü ne olacak, halkın günlük yaşamına ve artan fiyatlara etkisi nasıl görülecek, dolar/TL kurundaki düşüş sürecek mi?

2 Saat Önce
2022-03-30 15:32:30
Kur korumalı mevduat ne kazandırdı ne kaybettirdi?

Türkiye'nin uygulamaya geçtiği "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürününe göre, bireylerin açtığı TL vadeli hesaplarda, hesabın açılış tarihindeki kur ile vade sonundaki kur değişimi faiz oranı üzerindeyse, aradaki fark müşterinin hesabına TL olarak yansıtılacak.

UYGULAMA RİSKİ DE BERABERİNDE GETİRDİ

Ekonomideki bozulma iktidarı zorda bırakırken yaklaşan seçim süreci ise ekonomi yönetimini kurlarda yaşanan riskleri azaltmaya yönlendirdi. Kuru aşağı çekeyim derken aslında bu uygulama ile haksız bir sermaye transferin de altyapısı oluşturuldu.

UYGULAMA KESİN ÇÖZÜM DEĞİL

Konu ile ilgili açıklama yapan uzmanlar arasında, "Daha önce anlatılan yeni ekonomik modelin uygulanamayacağını gören hükümet, böyle bir modele gitmeye karar verdi" diyenler de var, kurun 18 liranın üstüne çıkmasıyla korkunç bir servet transferi olduğunu" savunan da var.

YATIRIMCI TEDİRGİN

Son dönemde kurlar aşağı hareketlense de vatandaşın mülk yatırımlarını dövize çevirdiği; ancak yeni durumda güven sorunu olduğu için zaten TL' de mevduat hesabı olmayanların birikimlerini buraya aktarmasının beklenmediği de hakim görüşler arasında... Öte yandan yatırımcının kurdaki düşüşün ardından yeniden döviz alımına geçtiği bilgisi ilerde yaşanabilecek riskler arasında gösteriliyor. .

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