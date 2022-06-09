Kur korumalı mevduat hesabı nasıl hesaplanır? Kur korumalı mevduat hesabı nasıl açılır, ne kazandırır?

Kur korumalı mevduat hesabı nasıl hesaplanır? Kur korumalı TL mevduat hesabının geçtiğimiz yılın son günlerinde hayata geçirilmesi, vatandaşı heyecanlandırmıştı. Dolar kurunun artışından sonra tekrar Kur korumalı mevduat hesapları gündeme geldi. Peki ama kur korumalı mevduat hesapları için yeni bir adım atıldı mı? Kur korumalı mevduat hesabı nasıl açılır, ne kazandırır? işte merak edilen son dakika kur korumalı mevduat hesabı haberleri...

Kur korumalı TL mevduat hesabının geçtiğimiz yılın son günlerinde hayata geçirilmesi, vatandaşı heyecanlandırmıştı. Dolar kurunun artışından sonra tekrar Kur korumalı mevduat hesapları gündeme geldi. Peki ama kur korumalı mevduat hesapları için yeni bir adım atıldı mı? Kur korumalı mevduat hesabı nasıl açılır, ne kazandırır? işte merak edilen son dakika kur korumalı mevduat hesabı haberleri...

Kur korumalı mevduat hesabı nasıl hesaplanır?

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı, dönemsel olarak yaşanan kur dalgalanmalarına karşı, birikimlerin korunmasını sağlamaktadır. Söz konusu hesap, açılışı sırasında sunulan faiz oranı sayesinde hesaba getiri kazandırmaktadır. Vade boyunca olası kur hareketlerine karşı da birikimlerin korunması amaçlanmıştır.

Kur Korumalı Mevduat hesabı ne kadar kazandırdı?

Kurda güncel olarak yaklaşık yüzde 26'lık bir artış yaşandığı görülüyor. Dolayısıyla “kur korumalı mevduat hesabı” sahibi yüzde 16'lık faiz vve kur farkından doğan kazancınıda Hazine'den alacak.

Kısacası, ilk hesap açılış tarihi olan 24 Aralık günü kur korumalı mevduat hesabına 10 bin lira yatıran bir kişi, güncel olarak bugün 2 bin 627 lira kâr elde etmiş oldu.

Kur korumalı mevduat hesabı nasıl açılır, ne kazandırır?

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı açtırmak istediğiniz bankadan konuyla ilgili bilgi alabilirsiniz.

Bankadan bankaya göre kayıt farklılıkları olsa da, mobil bankacılık ve veznelerde Kur Korumalı Mevduat hesabı açılabiliyor.

Eldeki paranın kayba uğramadan değerlenmesini sağlayan bu hesap, yatırılan paranın miktarına göre farklı kazançlar sağlamaktadır. .