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TIMETURK / EKONOMİ / Küçük esnafa destek geliyor

Küçük esnafa destek geliyor

65 maddelik yeni vergi paketinin görüşmelerine Meclis Genel Kurulu'nda devam edildi. Yapılacak düzenlemeyle yıllık cirosu 240 bin liranın altındakiler gelir vergisinden muaf olacak.

10 Saat Önce
2021-10-14 08:08:51
Küçük esnafa destek geliyor

AK Parti'nin hazırladığı 65 maddelik yeni vergi paketinin görüşmelerine Meclis Genel Kurulu'nda devam edildi. Yapılacak düzenlemeyle yıllık cirosu 240 bin liranın altındakiler gelir vergisinden muaf olacak.

Kanun teklifi, küçük esnafa vergi muafiyeti getiriyor.

Buna göre, yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan mükellefler gelir vergisinden muaf olacak. Bu durumda 900 bine yakın esnaf bulunuyor.

Teklife yeni eklenen maddeye göre çiftçilere ilave ödeme yapılacak. Son 5 yılda desteklerden kesilen vergiler, faiziyle birlikte iade edilecek.

İnternetten para kazananlara vergi ödeme kolaylığı

Teklif, internetten para kazananlara da vergi ödeme kolaylığı getiriyor. Bu kişiler, sosyal medya üzerinden aldıkları reklamların vergisini ödemek için bankada hesap açacak.

Çiftçiye ilave ödeme

Beyanname vermeden kaynaktan kesinti yapılarak vergilerini ödeyecekler. Kanun teklifi ile, çiftçilerin tarım desteklerindeki vergi kesintisi de kaldırılıyor.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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