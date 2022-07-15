Kübra Par'dan TÜİK'e kira tepkisi! 'Bu orana çocuklar bile inanmaz'

Kira fiyatlarındaki yükselişi yüzde 20 olarak gösteren TÜİK'e tepki gösteren Habertürk yazarı Kübra Par, gerçek artışın yüzde 110'dan fazla olduğuna dikkat çekerek 'TÜİK kusura bakmasın ama bu orana çocuklar bile inanmaz' dedi.

Habertürk yazarı Kübra Par, TÜİK'in verilerine göre Mayıs 2022 itibarıyla son 1 yılda Türkiye'de kiraların yüzde 20 yükseldiğini söylerken, "Konut satış fiyatları yüzde 110 artarken TÜİK'e göre ne hikmetse kiralar sadece yüzde 20 yükselmiş. TÜİK kusura bakmasın ama bu orana çocuklar bile inanmaz" dedi.

Bağımsız araştırma raporlarının araştırmalarında 3 büyük şehirdeki kira artışının yüzde 110'dan fazla olduğuna dikkat çeken Par, şöyle devam etti:

"Gerçek enflasyon yüzde kaç diye merak edenler konut fiyatlarına bakabilirler.

AB İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı yeni verilere göre, Türkiye Avrupa'da konut fiyatlarının en çok arttığı ülke oldu.

2022'nin ilk çeyreğinde Avrupa'da artış yüzde 10 iken Türkiye'de yüzde 110!

Mevcut kiracıların zam oranı Haziran 2023'e kadar yüzde 25 ile sınırlandırıldı ama o kural getirilmeden önce ev sahipleri yüzde 100'e varan oranda zam istediler veya kiracılardan evi boşaltmasını talep ettiler.

Yeni kiraya verilen evler bugün geçen yılın 2.5- 3 katından ilana çıkıyor.

Özellikle İstanbul'da Kadıköy, Beşiktaş, Şişli, Bakırköy, Sarıyer gibi merkezi semtlerde geçen yıl 4 ila 7 bin TL arasında olan daireler bugün 12-18 bin TL bandından pazarlanıyor. Yani pek çok şeyin fiyatı gibi kiralar da uçuyor ama 'Dur' diyen yok.

Hal böyleyken 'Dünyada da enflasyon yüksek' tezinin yaşadığımız ağır durumu kesinlikle açıklamadığı ortada.

Kötü gidişatın 'Ama sanayi üretimimiz artıyor, ihracatta rekor kırıyoruz' denilerek terse çevrilemediği de ortada.

Halktan 'biraz daha sabır' isteyen iktidar, seçime yalnızca 11 ay kaldığı gerçeğini unutmamalı…" .