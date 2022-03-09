KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yayımladı. Yayımlanan kılavuza göre Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü için belirli şartları yerine getiren kişilerin başvuruları değerlendirilecek. Peki ama öğretim üyesi alım şartları nelerdir ve başvurular nereye, ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yayımladı. Yayımlanan kılavuza göre Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü için belirli şartları yerine getiren kişilerin başvuruları değerlendirilecek. Peki ama öğretim üyesi alım şartları nelerdir ve başvurular nereye, ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi ilanı

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve Bölüm/Anabilim Dalı bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Tıp Fakültesi Birimi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'na 1 öğretim üyesi alımı yapılacak. Gereken şartlar; Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak. Uzmanlığını ve doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak. Bu alanda ve Perinatoloji alanında yayın ve çalışmaları olmak.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi (başlıca eser belirtilmiş haliyle), nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği, lisans diplomasının onaylı örneği, yüksek lisans diplomasının onaylı örneği, doktora belgesinin onaylı örneği, doçentlik belgesinin onaylı örneği, profesörlük belgesinin onaylı örneği, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan (onaylı tüm mezuniyet diplomaları dahil) altı (6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular nereye ve ne zaman yapılacak?

9 Mart gününde başlayan başvuruların son günü 24 Mart olarak belirlendi.

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. .