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TIMETURK / EKONOMİ / Kriz büyüyor! Tedarik zinciri kopma noktasına geldi

Kriz büyüyor! Tedarik zinciri kopma noktasına geldi

Dünya genelinde enerji fiyatlarındaki yükseliş ve nakliye alanında iş gücü yetersizliği tedarik zincirini kopma noktasına getirdi.

1 Saat Önce
2021-10-30 13:23:53
Kriz büyüyor! Tedarik zinciri kopma noktasına geldi

Salgın döneminde tedarik zinciri büyük darbe aldı. Kapanmaların sona ermesiyle üretimdeki artış bu sefer başka sorunlara yol açarken, özellikle denizden nakliye fiyatları yükseldi.

Çin ile Avrupa arasındaki nakliye ücreti son bir yılda 7 katına çıktı.

Limanlardaki tıkanıklık demir yolları ve karayolları nakliyesine yansıdı ve nakliye sektöründe iş gücü yetersizliği açığa çıktı.

Limanlara indirilen ürünler şoför yetersizliği nedeniyle dağıtılamazken, çok sayıda ülkede, kargo gemileri haftalarca limanlarda beklemek zorunda kalıyor.

ABD'DE ULUSAL MUHAFİZLARIN DEVREYE GİRMESİ GÜNDEMDE

Tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıdan en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'de, en temel ihtiyaç maddelerini bulmakta dahi zorluk yaşanıyor. Pek çok eyalette, marketlerde raflar boşaldı.

Onlarca kargo gemisi ise limanlara yanaşmış durumda ya da açıkta demirli bekliyor. Sorunun aşılması için Ulusal Muhafızların devreye girmesi gündemde yer alıyor.

TEDARİK KRİZİ AVRUPA'DA DA ETKİLİ

İngiltere'de nakliye şoförü yetersizliği tedarik zincirini alt üst etti. Ülke genelinde gıda ve benzin sıkıntısı ortaya çıktı.

Ham madde sorununa bağlı yaşanan çip krizi, otomotiv sektörünü zorluyor.

Almanya başta olmak üzere, çok sayıda otomobil üreticisi ülke üretimlerini azaltmak durumunda kaldı, bazı fabrikalar kapandı.

Tedarik zincirindeki kırılma mobilya üreticisi İsveç gibi ülkelerde de ham madde sıkıntısına yol açtı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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