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Kritik toplantı bugün: Erdoğan, Memur-Sen ile ek zam görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile ek zam konusunu görüşecek.

1 Saat Önce
2021-12-22 12:31:36
Kritik toplantı bugün: Erdoğan, Memur-Sen ile ek zam görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16'da Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile ek zam konusunu görüşecek.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, dün yaptığı açıklamada "Maaşlarda asgari ücret tutarı kadarına tahakkuk eden vergi yükünün kaldırılması dolayısıyla 2021 yılını baz alırsak,12 aylık veri üzerinden bazı meslekler için kime ne kadar yansıyacağını anlatıp, Ek Zam için ısrarımızı yineledik.

Bu düzenleme ile memurun EK Zam beklentisi karşılanmaz. İfade ettiğimiz rakamlar seyyanen iyileştirmeyi zorunlu kılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn.Vedat Bilgin, 2021/Aralık enflasyonunu görmek gerektiğini ifade etti. Ek zam için diplomasiyi sürdürüyoruz. Memurun alım gücü yükseltilmek zorundadır." açıklamasını yapmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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