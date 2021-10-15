Kritik hafta! Piyasalar faiz kararına odaklandı

Piyasalar faiz kararına odaklandı. Haftanın en önemli gündemi Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı olacak. Hazine ihaleleri ve Standard and Poors'un olası Türkiye kararı da piyasaların yakından takip edeceği diğer gündem maddeleri olacak.

Dolar ve altında yaşanan hareketlilikten sonra piyasalar, gelecek hafta Merkez Bankası'nın(TCMB) açıklayacağı faiz kararına odaklandı.

Hazine ihaleleri ve Standard and Poors'un olası Türkiye kararı da piyasaların yakından takip edeceği gündem maddeleri olacak.

Borsa İstanbul'da da bilanço dönemi bu hafta başlıyor.

Yurt dışında Çin ve ABD'den gelecek veriler öne çıkacak. Merkez bankaları yetkililerinin hafta boyunca yapacağı açıklamalar da analistler tarafından dikkatle izlenecek.

18 EKİM PAZARTESİ

Haftanın ilk verisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanacak uluslararası yatırım pozisyonu olacak (10.00).

TCMB öğleden sonra ise Ağustos ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerini duyuracak (14.30). Konut fiyatları Temmuz'da aylık yüzde 2,8, yıllık yüzde 31,0 artış göstermişti.

Hazine, iki ihale birden düzenleyecek. 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil yeniden piyasaya sunulurken, 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ilk kez satışa çıkarılacak. Bir önceki 2 yıllık tahvilde faiz ortalama yüzde 18,09 olmuştu.

Yurt dışında erken saatlerde yeni Zelanda'dan tüketici fiyatları gelecek. Ülkede çeyrek dönemler için açıklanan tüketici fiyatlarında ikinci çeyrekte dönemsel yüzde 1,3, yıllık yüzde 3,3 artış yaşanmıştı (00.45).

Çin'den gelecek veriler piyasalar tarafından yakından izlenecek. GSYH, Sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit yatırımlar, konut satışları ve işsizlik oranı rakamları aynı saatte ekranlara düşecek (05.00).

ABD'de Eylül ayı sanayi üretimi verisi beklenecek. Sanayi üretimi bir önceki ay sanayi üretiminde aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 5,9 artış yaşanmıştı.

ABD'nin diğer verisi ise NAHB Konut Piyasası Endeksi (17.00) ve sermaye hareketleri (23.00) olacak.

19 EKİM SALI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Tarımsal Girdi Fiyatları Endeksi verilerini açıklayacak (10.00).

Hazine, 8 ay vadeli bono ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvili yeniden satışa sunacak. Hazine ayrıca 2 yıl vadeli kira sertifikasını doğrudan satacak.

Asya'da önemli bir veri bulunmazken, Japonya'nın düzenleyeceği 1 ve 20 yıllık tahvil ihaleleri takip edilecek.

ABD'de konut başlangıçları (15.00) ve API petrol stokları (23.30) verileri bulunuyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri Frank Elderson (14.10), Fabio Panetta (15.00), Philip Lane'in (17.00) yanısıra İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Andrew Bailey (15.05), Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker (15.50), San Francisco Fed Başkanı Mary Daly (18.00) ve Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic (20.00, 21.50) konuşma yapacak.

20 EKİM ÇARŞAMBA

TÜİK, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi raporunu yayımlayacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dış borç ve alacak stoku rakamlarını yayımlayacak (17.30).

Asya'dan beklenen en önemli gündem Çin Merkez Bankası(PBOC) faiz kararı olacak. PBOC'un son 18 toplantısında sabit tuttuğu faizi yeni aynı seviyede koruması bekleniyor (04.30).

Asya'dan Japonya ticaret (02.50), Çin konut fiyatları (04.30) verileri de takip edilecek.

Avrupa piyasaları İngiltere ve Almanya'dan gelecek önemli verilerle güne başlayacak. Almanya'da üretici fiyatları, GFK Tüketici Güveni, İngiltere'de tüketici, üretici ve perakende fiyatları verileri takip edilecek (09.00).

Avrupa'nın gün içindeki diğer önemli verisi Euro Bölgesi final tüketici fiyatları olacak. Öncü verilerle tüketici fiyatları aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 3,4 artmıştı.

ABD'de MBA mortgage verileri (14.00) ve DoE petrol stokları (17.00) dışında önemli bir veri bulunmuyor. 20 Yıllık tahvil ihalesi de takvimde yer alıyor.

Günün konuşma yapacak yetkilileri BoE'den Sarah Breeden (15.00), Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Atlanta Fed Başkanı Rapheal Bostic (19.00) ve St. Louis Fed Başkanı James Bullard (20.45) olacak.

ABD'de ayrıca "Bej Kitap(Beige Book)" raporu açıklanacak (21.00).

21 EKİM PERŞEMBE

Haftanın en önemli gündemi TCMB faiz kararı açıklanacak. TCMB, Eylül toplantısında faizleri piyasanın beklemediği bir şekilde 100 baz puan aşağı çekerek yüzde 18,00 seviyesine indirmişti (14.00). Foreks'in 17 katılımcıyla yaptığı ankete göre, faiz oranında 50 baz puan artış bekleniyor.

TCMB ve TÜİK tarafından ortaklaşa hazırlanan Tüketici Güven Endeksi verisi de izlenecek. Tüketici Güven Endeksi bir önceki ay yüzde 1,2 artışla 79,7 seviyesine çıkmıştı (10.00).

TÜİK, yılın 2.çeyrek dönemine ilişkin hane halkı yurt içi turizm verilerini yayımlayacak (10.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. Merkez Bankası haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Ayrıca Arçelik ve Tav Havalimanları ile Borsa İstanbul'da 3.çeyrek döneme ilişkin bilanço dönemi başlayacak.

ABD'de işsizlik başvuruları, Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi (15.30), Conferance Board

Kaynak:borsagundem.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.