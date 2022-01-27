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Kritik gün! Merkez Bankası yılın ilk enflasyon rakamını açıklayacak

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Kritik gün! Merkez Bankası yılın ilk enflasyon rakamını açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 'Enflasyon Raporu 2022-I'in tanıtımı amacıyla bugün Ankara'da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

2 Saat Önce
2022-01-27 08:34:43
Kritik gün! Merkez Bankası yılın ilk enflasyon rakamını açıklayacak

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun sunumuyla başlayacak.

Kavcıoğlu, daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak. .

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