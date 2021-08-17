Kritik gelişme: Çin, kripto para ile ilgili 11 şirketi kapattı

Çin’in önde gelen finans gazetesi Shanghai Securities News’e göre, Çin Halk Bankası'nın Shenzhen şubesi, yasadışı kripto para birimi alım satım işlemlerini ortadan kaldırmak için özel önlemler aldı. Aynı zamanda, yasadışı kripto para birimi işlemlerine karıştığından şüphelenilen 11 gelişmekte olan şirket kapatıldı.

Çin'in önde gelen finans gazetesi Shanghai Securities News'e göre, Çin Halk Bankası (PBoC)'nın Shenzhen şubesi, yasadışı kripto para birimi alım satım işlemlerini ortadan kaldırmak için özel önlemler aldı. Aynı zamanda, yasadışı kripto para birimi işlemlerine karıştığından şüphelenilen 11 gelişmekte olan şirketi kapattı ve yetkilileri tutukladılar.

kriptokoin.com'un haberine göre, Çin'in merkez bankası olan Çin Halk Bankası (PBoC)'nın Shenzhen şubesi, yasadışı döviz mevduat işlemlerini kolaylaştırdığından şüphelenilen tanınmış bir yerel finans web sitesini kapattı. Ayrıca, çevrimiçi döviz ve sınır ötesi hisse senedi ticareti ile ilgili sekiz suç faaliyeti bildirimini de sıkı bir şekilde inceledi. Temmuz ayı sonuna kadar Shenzhen merkez ofisinin, bu bölgedeki acil durum ve endişe verici duruma odaklanan 46 pratik faaliyetten oluşan bir liste hazırladığı biliniyor.

Bunlar arasında, küçük işletmeler için kredi yardımı ile bireysel endüstriyel ve ticari hanehalklarını geliştirmek ve halkın geçimine hizmet etmek için özel bir finansal destek faaliyetinin başlatılması yer alıyor. Veya kredisiz küçük ve mikro işletmeler için yetersiz mali destek, banka-işletme bilgilerinin asimetrisi gibi zor ilk kredi sorunlarını ele almak için Guangdong Eyaletinde ilk kredi hizmeti penceresinin kurulmasına pilotluk yapması için Yantian Bölge Hükümeti İdari Hizmet Salonunu teşvik edilmesi de yer alıyor. Ve elbette, kripto ile ilgili faaliyetler üzerinde daha fazla baskı da listede.

Çin, kurumsal sermaye işletim ve değişim maliyetlerini azaltmak için çok uluslu şirketlerin yerli ve yabancı para havuzlarını birleştirmeye yönelik bir pilot projede önde gelen ülkelerden biridir. Bu, sınır ötesi RMB işlemlerini kolaylaştırmak için yeni bir politikayı teşvik eder ve ayrıca dış ticaret ve yabancı yatırımın istikrarını destekler. Ayrıca, yaşlıların dijital uçurumu kapatmasına yardımcı olmak için ödeme hizmetlerini kolaylaştırıyorlar.

Son zamanlarda Çin, birçok sermaye projesi için dijital hizmetlerin tanıtımını da hızlandırdı. Bununla birlikte, ekonomiyi dijitalleştirmenin önemine rağmen, Çin özellikle kripto para birimlerine karşı düşmanlığını koruyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.