Kritik faiz kararlarının ardından dolar ve eurodan yeni rekor!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın kritik faiz kararlarının ardından dolar ve euro hızla değer kazanmaya başladı. Dolar,17,68 seviyesini, euro ise 18,16'yı görerek yeni rekorlara imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, yılın yedinci faiz kararında da, yılın ilk 6 ayında olduğu gibi politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bıraktı. Ardından Avrupa Merkez Bankası da (ECB), 11 yıl sonra ilk kez politika faizini 50 baz puan artırdığını açıkladı. Kritik faiz kararlarının ardından dolar ve euro hızla atağa geçti. An itibarıyla dolar/TL 17,6838 seviyesinden, euro/TL paritesi ise 18,1612'den işlem görüyor. Euro'nun, ECB kararının hemen ardından 18,1612 seviyesini görerek yeni bir rekora imza attığı biliniyor. .