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Kripto varlık platformlarına para transferi Yapı Kredi Mobil’den gerçekleştirilebilecek

Kullanıcılar, Yapı Kredi Mobil'den Btcturk ve Paribu kripto para borsalarına IBAN veya hesap bilgisi girmelerine gerek kalmadan 7/24 para gönderebilecek.

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Google News - Timeturk
07.05.2021 13:10:10
Kripto varlık platformlarına para transferi Yapı Kredi Mobil’den gerçekleştirilebilecek

Kripto varlıkların alım-satımının yapılabildiği kripto para borsalarına para transferi artık Yapı Kredi Mobil'den gerçekleştirilebilecek.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar, Yapı Kredi Mobil'den Btcturk ve Paribu kripto para borsalarına IBAN veya hesap bilgisi girmelerine gerek kalmadan 7/24 para gönderebilecek.

Kullanıcıların, kripto para borsalarına hızlıca para göndermek için 'Kripto Platform İşlemleri' menüsünden istedikleri kurumu seçip sadece tutar bilgisi girmeleri yeterli olacak.

- Varlıklar dijitalleşiyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Operasyondan Sorumlu Yöneticisi (COO) Cahit Erdoğan, değişen ihtiyaçlara hızla adapte olarak her zaman için ihtiyaçlara yönelik hizmetler sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

'Dijitalleşme, tüm dünyada alışkanlık ve rutinleri değiştiriyor. Bununla birlikte teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşme hızının artmasıyla birlikte varlık kavramı da giderek şekil değiştirdi. Yapı Kredi olarak tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyor, dijital alandaki yatırımlarımızı müşterilerimizin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda son teknoloji ve trendlere göre şekillendiriyoruz. Dijitalleşen günümüz dünyasında artık kullanıcılar diledikleri bankacılık hizmetine, diledikleri zaman ve mekanda en hızlı ve konforlu şekilde ulaşmak istiyor. Bu kapsamda müşterilerimizin bireysel ve kurumsal 800'ün üzerinde bankacılık işlemini kolaylıkla gerçekleştirebildiği Yapı Kredi dijital kanallarına bir yenilik daha ekledik. Artık kripto varlık platformlarına para transferi hizmetimizle Türkiye'de kripto para alım-satımı yapılabilen Btcturk ve Paribu borsalarına Yapı Kredi Mobil aracılığıyla hesaptan direkt para gönderilebilmesini sağlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de dijital bankacılık alanında örnek ve öncü konumumuzu sürdürerek yeni teknolojileri en kullanışlı şekilde müşterilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz.'

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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