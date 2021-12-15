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TIMETURK / EKONOMİ / Kripto platformunda hata! Kullanıcılar trilyoner oldu

Kripto platformunda hata! Kullanıcılar trilyoner oldu

Kripto para ticaret platformu Coinbase'deki bir hata nedeniyle birçok kullanıcı, kısa süreliğine de olsa trilyoner oldu.

3 Saat Önce
2021-12-15 08:04:16
Kripto platformunda hata! Kullanıcılar trilyoner oldu

Coinbase ve Binance sermayeli fiyat izleme sitesi CoinMarketCap, ilginç bir görüntülenme hatasına sahne oldu.

Bakiyelerinin trilyonlarca dolar arttığını gören kullanıcılar, sosyal medya üzerinden çok sayıda paylaşım yaptı.

Ancak aksaklık sadece ekranda gözüken bir hata olduğu için şişirilmiş kripto para birimi satılamadı.

Salı günü yaşanan kaostan sonra açıklama yapan Coinbase, “görüntüleme sorununun” çözüldüğünü duyurdu.

CoinMarketCap, hatanın düzelmesinin ardından attığı tweette yaşananları tiye alarak, "Birkaç saat için trilyoner olmak nasıl hissettirdi" diye sordu.

Bazı kullanıcılar yaşananları bir güvenlik açığı olarak yorumladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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