Kripto param var zekatımı nasıl ödemeliyim?

Finans Analisti İslam Memiş, Timetürk’e özel kaleme aldığı yazısında kripto para yatırımcılarının aklında soru işareti olan zekat konusuna değindi.

Finans Analisti İslam Memiş, Timetürk'e özel kaleme aldığı yazıda, “Kripto varlıkları 80 gram altını geçen ve zekat ödeme koşullarını taşıyan kişi de zekatını vermeli” ifadelerini kullandı.

İşte İslam Memiş'in yazısının tamamı:

Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Zekâtın farz olması için şartlar; malların nisaba ulaşması yanında nâmî (üreyici/artıcı) olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olmasıdır. Asli ihtiyaç maddeleri insanın hayat ve hürriyetini korumak için muhtaç olduğu şeylerdir. Bunlar, barınma, nafaka (yiyecek, giyecek ve sağlık giderleri), ulaşım, eğitim, ev eşyası, sanat ve mesleğe ait alet ve makineler, kitaplar, güvenlik amacıyla kullanılan aletler ve elektrik, su, yakıt, aidat vb. diğer cari giderler ve bu temel ihtiyaçları karşılamak için ayrılan paradır. Ya da yıl için ayrılan miktardır.

Paralar(altın, gümüş, döviz vb.), ticari olan varlıklar ve bunların gelirleri, yatırım amaçlı gayr-i menkuller vb. birikimlerin nisap miktarı 80 gram altın veya onun değerinde bir meblağdır.

Nisap miktarına ilk defa sahip olan kişinin zekatla yükümlü olabilmesi için bu birikimi nisaba ulaştığı andan itibaren üzerinden bir tam 1 yıl geçmelidir. Bu birikimin üzerinden bir kameri yıl geçtikten sonra o zekat yılı içerisinde ödenecek borçlar çıkartılır, alacaklar eklenir ve elde edilen meblağ 80 gram altına eş veya daha fazla ise bunun tamamı zekata tabidir ve kişinin zekatla yükümlü olduğu an, o andır.

Kişi kendisi için bu tarihi başlangıç günü belirleyip artık bundan sonra zekat hesabını, her kameri yılın hep aynı gününde bu şekilde yapar.

Yıl içerisindeki mallara ait artışlar veya eksilmeler değil, yıl sonundaki mevcut değeri baz alınarak hesaplamayapılır. Buna göre yıl içerisindeki artışlar üzerinden bir kameri sene geçme şartı aranmamaktadır.

Ancak kişi zekatla yüküm olduktan sonra zekat ödemesi için bu süre dolmadan önce de ödeme yapılmasında dinenbir engel bulunmamaktadır.

Bu tür varlıklardan / birikimlerden zekat ödenme oranı kırkta bir(1 / 40) yani % 2,5'tir.Altın ve gümüşten yapılmış ziynet eşyaları, zekat için gerekli diğer şartları da taşıdığı takdirde zekata tabidir.

Elmas ve zümrüt gibi değerli maddeler, takı olarak kullanmak, süs olarak sergilemek ya da atıl halde tutmak gibi amaçlarla elde bulunduruluyorsa, bunların zekatını vermek gerekmez. Ancak yatırım yapmak için alınmışlar ve alım - satımını yapmak üzere elde bulunduruluyorlarsa bunlar ticaret malları gibi zekata tabidir. Bunların değeri diğer ticaret mallarının, paraların ve altınların değeri ile birlikte toplanır ve zekatı verilir.

Bir şirketin hisse senetlerine sahip olan kişi, bu şirketin bina, makine ve demirbaşlarına hissesi oranında ortak olduğu gibi şirketin elde edeceği kar ya da uğrayacağı zarara ortak olur. Dolayısıyla bu şirketin kar etmesi durumunda hisse sahibine isabet eden kar payı, tek başına ya da başka birikimlerle birlikte nisap miktarına ulaşır ve üzerinden bir yıl geçerse % 2,5 oranında zekatı verilir. Eğer söz konusu hisse senetlerine, elde tutulup kar payından yararlanmak amacı ile değil de, alınıp satılmak amacı ile sahip olunursa bu hisseler ticaret malı olarak değerlendirilir ve nisap miktarına ulaşırlarsa piyasa değerleri üzerinden ve % 2,5 oranında zekata tabi olurlar.

Ticaret veya yatırım amaçlı olmayan gayri menkullerin gelirinden zekat verilir. Zekat yılı içerisinde ödenecek olan borçlar çıkıldıktan sonra kira gelirleri, diğer gelirlerle birlikte nisap miktarına (80 gr. altın veya değeri) ulaşır ve üzerinden bir kameri yıl geçerse kırkta bir (% 2,5) oranında zekatının verilmesi gerekir.

Ticaret veya gelir getirmesi için alınan ev, arsa, daire, dükkan gibi akarların gelirleri ile fabrika gelirleri de zekata tabi olup bunlar da bu kalemdeki diğer birikimlere katılarak birlikte nisaba ulaşması durumunda kırkta bir (% 2,5) oranında zekat verilmesi gerekir. Ticari amaçla yapılan ev, dükkan vb. inşaatlar zekat verilecek gündeki piyasa değeri bedeli üzerinden kırkta bir (% 2,5) oranında hesaplanarak zekat verilmesi gerekir.

Kişinin ticaret amaçlı olmayıp ev, işyeri, çiftlik vb. amaçlarla kullanmak üzere alıp elinde bulundurduğu gayr-i menkuller ile kişinin kullanmakta olduğu arabası zekata tabi değildir. Ancak yatırım amaçlı olarak elde bulundurulan ev, arsa, tarla vb. gayr-i menkuller piyasa değeri üzerinden hesaplanıp kırkta bir oranında zekatlarının verilmesi gerekir. Eğer ele henüz zekat verecek para geçmemişse ve başka zekata tabi mal varlığı da yoksa bu gayr-i menkuller satıldıkları zaman zekatları geçmiş yıllarınki ile birlikte hesap edilerek her yıl için kırkta bir (% 2, 5) oranında zekatı verilir.

Devir değişti, artık yatırımcı ve tasarruf araçları da değişti. Yeni nesil, sanal ortamda sanal birikimlere daha çok ağırlık verdi. Kripto paralar bunlardan biri. Kripto varlıkları 80 gram altını geçen ve zekat ödeme koşullarını taşıyan kişi de zekatını vermeli. Zekat vereceği gün kripto parasını 80 gram altına bölmeli. 80 gram altının üzerindeki miktarın %2,5'ini zekat olarak hesaplamalı. Kripto paralar haram diyenleri şahsen ben çözemedim. Neye göre konuşuyorlar anlamıyorum. Eğer sigaraya haram diyenlere inanmayıp, kripto paraların haram kısmına inanmışsanız sorun zekat vermek istemeyenler de veya kripto para sistemini algılayamayanda. Kripto para ile işlem yapanlar hırsızlık parası ile yatırım yapmıyor, alın teri ve birikimi üzerinden yatırım yapıyor. Haram olduğunu iddia edenler, devletin yasal düzenlemesine ne diyor?

Metaverse çalışmalarına ne diyor?

Devir değişti, ödeme araçları, tasarruflar, birikimler her şey değişti. Sadece değişmeyen tek şey bakış açısı. Objektif ve şartlara göre yorum yapma kabiliyeti olmayanlar, dini istismar etmemeli. Bugün fetvası HARAM diye verileyecek binlerce sorun var, duruma göre sessiz kalmak da HARAM.

Benim fetvam da şu: Kripto paralar haram değil, 80 gram altının üzerine tekabül eden kripto paralarınız varsa ve şartlarınız tutuyorsa ZEKAT verebilirsiniz. .