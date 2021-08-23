Kripto paralarla en çok hangi yaş grupları ilgileniyor?

Yapılan bir ankete göre, Y kuşağı yatırımcıları servetlerinin %12’sini dijital varlık piyasasına tahsis ederken, X kuşağı ve Y-X kuşağı arasında doğanlar sırasıyla varlıklarının %9,2 ve %6,3’ünü kripto paralara yatırdı. Ancak, 1970’lerin sonu ile 1980’lerin başı arasında doğanlar bu yatırımlardan en çok yararlananlar olarak görülüyor.

Kripto para borsası CryptoVantage, her neslin hangi dijital varlıkları tercih ettiğini, kripto alanına neden girdiklerini ve servetlerinin hangi kısmını piyasaya ayırdıklarını belirlemek için bir araştırma yaptı.

Sonuçlara göre, Y kuşağı yatırımcıları toplam portföylerinin %12'sini sanal para birimlerinde tutuyor. Böylece bu istatistiklerde ilk sırada yer alıyorlar. 40 yaş civarında olanlar fonlarının %9,2'sini tahsis ederken, X kuşağının oranı yaklaşık %6,3.

En çok yatırımı yapmasına rağmen, Y kuşağı kripto kârı elde etme konusunda lider değil. Yaklaşık %76'sı yatırımlarından kazandıklarını belirtirken, Y-X kuşağı arasındakiler %80,5 ile ilk sırada yer aldı. X kuşağına gelince, rakamlar %71,5 olarak gerçekleşti.

kriptoparahaber.com'un haberine göre, Bitcoin, her grubun yaklaşık %60'ı seçtiği için herkes için en çok tercih edilen yatırım varlığı. Ethereum, Y kuşağı ve X kuşağı için ikinci sırada. İlginç bir şekilde, Bitcoin Cash ve Dogecoin'e gitme eğiliminde olan Y-X kuşağı arasındakiler için dördüncü seçenek.

En genç yaş grubu arasında en popüler ticaret platformları Coinbase ve Binance var. Y-X kuşağı aralığı, Bitcoin Ira ve Binance'deki dijital varlıklarla ilgilenirken X kuşağı, Bitcoin Armory ve Coinbase'i tercih ediyor.

CryptoVantage, katılımcılara kripto para birimlerine yatırım yapma nedenlerini sordu. “Merak”, tüm grupların en popüler cevabıydı. Yüksek getiri inancı ikinci sırada yer aldı. Şaşırtıcı bir şekilde, en yaşlı yatırımcıların %18,5'i sanal varlıkların geleceğin para birimi olacağına inanıyor ve bu cevabı kripto para vagonuna atlamak için üçüncü en önemli neden olarak belirledi.

Zengin Y kuşağı dijital varlıklara çok meraklı

Başka bir araştırmaya göre, 1980'lerin başı ile 1990'ların başı arasında doğan milyonerlerin %47'si servetlerinin en az %25'ini kripto para piyasasına yatırdı. Buna karşılık, %30'dan fazlası varlıklarının en az yarısını dijital para birimlerine tahsis etti. Analiz şirketi Spectrum Group'un başkanı George Walper şunları söyledi:

“Genç yatırımcılar, iyi bilinmediği zaman erken atladılar. Yeni olmasına rağmen fikirle daha entelektüel olarak ilgilendiler.”

Öte yandan, en az 1 milyon dolara sahip olan eski yatırımcıların çoğu kripto para birimlerine pek düşkün değil. %83'ü piyasaya inanmıyor ve para yatırmıyor. Her 10 kişiden sadece 1'i servetlerinin %10'undan fazlasını sanal para birimlerinde tutuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.