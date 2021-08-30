Kripto paraların yeni cazibe merkezi: Dubai

DMCC (Dubai Çoklu Emtia Merkezi) ve Dubai Havalimanı Serbest Bölgesi ile Menkul Kıymetler ve Emtia Borsası’nın verdiği çabalar sonuç buldu ve Dubai’nin, kripto tabanlı varlık ticareti için çekici bir yer haline gelmesinin yolu açıldı.

DMCC (Dubai Çoklu Emtia Merkezi) ve Dubai Havalimanı Serbest Bölgesi ile Menkul Kıymetler ve Emtia Borsası'nın verdiği çabalar sonuç buldu ve Dubai'nin, kripto tabanlı varlık ticareti için çekici bir yer haline gelmesinin yolu açıldı.

Bittrex Global‘in CEO'su Stephen Stonberg; Dubai'nin kripto para düzenleyicileri, teknoloji tabanlı blok zinciri kabul etmeye zorlarken aynı zamanda Dubai'yi Orta Doğu'da büyüyen kripto para piyasasının iyi konumlanmış yararlanıcısı olarak görüyor.

Dubai: Orta Doğu'nun büyüyen kripto endüstrisi

Bittrex CEO'su Stephen Stonberg'e göre; Dubai kripto para endüstrisinin önünün açılması, token projeleri üretmek ve kripto para borsası kurmak için muazzam bir düşünce.

Dubai Havalimanı Serbest Bölge Otoritesi, Menkul Kıymetler ve Emtia Borsası ile serbest bölge içindeki kripto para varlıklarının düzenlenmesi, ticaretinin yapılması için arzının önünü açacak bir anlaşmaya imza attı.

Dubai uluslararası havalimanında yer alan Serbest Bölge, 20'den fazla sektörden 1800 kayıtlı işletmeye sahip ve mülkiyet ve kazançların tam olarak geri gönderilmesini sağlayan iş odaklı düzenleyici ve vergi ortamından yararlanan bir iş merkezidir.

BAE'de faaliyet gösteren işletmelerin, serbest bölge ve açık deniz olmak üzere kripto para yatırımı yapabilmek için ticaret lisansı kaydı yaptırması gerekiyor.

Bittrex CEO'su Stonberg'e göre, Ethereum ve Bitcoin'e giden kurumsal para, piyasanın gerçek itici gücü. Bittrex Global, bölgedeki daha fazla müşteriyle birlikte Dubai'de daha geniş bir alana sahip olmayı planlıyor.

Kaynak: kriptoparahaber.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.