Kripto paraların piyasa değeri 2 trilyon doları geçti

Bitcoin'in 48 bin dolar bandını geçmesi sonrası kripto para birimlerinin piyasa değeri 2 trilyon doları geçti.

Hafta sonu artışla birlikte Bitcoin'in tek başında piyasa değeri 863 milyar dolar oldu. Bitcoin'i 370 milyar dolarla Ethereum takip etti.

8 bin 800'den fazla coini takip eden CoinGecko'ya göre, kripto paraların toplam piyasa değeri Cumartesi günü 2.06 trilyon dolara yükseldi.

Bitcoin, haftasonu 16 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviye olan 48 bin 152 doları gördü.

Bitcoin, bu yıl tarihinin en büyük dalgalanmalarını yaşadı. Yıla 29 bin dolardan başlayan Bitcoin 13 Nisan'da 64 bin 863 dolarla tarihi zirvesine ulaşmış ancak bu zirvenin ardından satışlar gelmeye başlamıştı.

Bitcoin'in düşüşünde Çin'in kripto para madenciliğine yönelik getirdiği kısıtlamalar, Tesla'nın Bitcoin ile araç satışını durdurması ve Elon Musk'ın Bitcoin'in çevreye yönelik zararlarına ilişkin eleştirileri etkili oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.