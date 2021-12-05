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TIMETURK / EKONOMİ / Kripto paraların düşüşü yatırımcıyı sert vurdu! 410 bin hesap sıfırlandı

Kripto paraların düşüşü yatırımcıyı sert vurdu! 410 bin hesap sıfırlandı

Kripto para piyasalarında son 24 saatte yaşanan düşüş sonrası 410 bin hesap sıfırlanırken, doplam kayıp 2,6 milyar dolar olarak açıklandı.

2 Saat Önce
2021-12-05 11:45:38
Kripto paraların düşüşü yatırımcıyı sert vurdu! 410 bin hesap sıfırlandı

Hafta sonuna gözünü açan vatandaşlar, kripto para piyasalarıyla ilgili haberlere uyandılar. Hesaplarını kontrol eden yatırımcılar, piyasa değerlerinin adeta çakıldığını görünce paniğe kapıldı. Tüm bu sert düşüşlerin ardından toplam veri açıklandı. Son 24 saatte düşüşe geçen piyasaya ait veriler birçok kişiyi mağdur etti.

SON 24 SAATTE 410 BİN HESAP SIFIRLANDI

Vatandaşın kurduğu hayallerine yatırım yaptıkları kripto para piyasaları güne sert düşüşle başladı. Bu sabah hesaplarını kontrol eden vatandaşlardan kimi battı, kimi batma eşiğine geldi. Verilere göre; kripto para piyasalarında son 24 saatte 410 bin hesap sıfırlandı, 2.6 milyar dolar kaybedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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