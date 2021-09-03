Kripto paralarda yükseliş sürecek mi?

Yatırımcının gündeminde genellikle Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimleri olurken; son dönemde bazı kripto paralar kendinden sıkça söz ettirmeye başladı. Bu kripto paraların popülerliklerinin sürmesi beklenirken; yatırımcılar piyasalardaki son durumu değerlendirdi.

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), Avustralya, Malezya, Singapur ve Güney Afrika merkez bankaları arasında; merkezi dijital para (CBDC) kullanımını test edeceklerini duyurmasının ardında kripto para birimleri yeniden hareketlendi. En popüler kripto para birimi olan Bitcoin fiyatları, dünkü işlemlerde 10 gün sonra yeniden 50 bin dolar seviyesinin üzerini görürken; 6 gündür aralıksız yükselişini sürdüren Ethereum ise bugün 4 ayın en yüksek seviyesine kadar yükseldi.

Ancak, kripto para yatırımcılarının, sürekli bir numaralı gündeminde olan Bitcoin, Ethereum gibi popüler kripto para birimlerinin yanında, özellikle son bir ayda yaşadıkları yükselişlerle göz dolduran Solano (SOL), Cardano (ADA), Avalanche (AVAX) gibi altcoin'ler ön plana çıktı. Uzmanlar, piyasa değeri büyüklüğü sıralamasına yeni giren bu altcoin'lerin, popülaritesinin devam etmesini bekliyor.

Geçtiğimiz ağustos ayında öngörülemez bir yükseliş gerçekleştiren Solano yüzde 300'ün üzerinde değer kazanırken; Cardano'nun önümüzdeki günlerde yeni bir güncelleme alacak olmasıyla, yeniden rekor kırabileceği düşünülüyor. Yakın zamana kadar az bilinen Avalanche (AVAX) ise, son bir aylık süreçte güçlü bir performans gösterdi. Bu altcoin'lerin gösterdikleri performans yatırımcısının yüzünü güldürürken, çeşitli DeFi (merkezi olmayan finans) uygulamaları için tercih edilen bir yer haline gelmeleri yükselişlerinde etkili oluyor.

CARDANO'DA HAREKETLİLİK SÜREBİLİR

Beste Naz Süllü – Huobi Araştırma Müdürü

Bitcoin fiyatının temmuz ayı sonundan bu yana yüzde 70 yükselerek 50 bin doları test etmesinin ardından kripto paralar yeniden yatırımcısını heyecanlandırdı. Ancak bu sefer Bitcoin, Ethereum yerine son iki haftada Cardano (ADA), Fantom (FTM), Solano (SOL) ve Avalanche (AVAX), Polkadot gibi kendi ekosistemine sahip coinler ön plana çıktı.

Hepsinin ortak sebebi ise, DeFi dünyasına kendilerini entegre eden anlaşma ve güncelleme planlarına alması oldu. DeFi yönünde atılan bu adımlar sonrası bahsedilen protokellerde artık merkeziyetsiz uygulamalar (dApp) ve NFT'ler de desteklenmiş olacak.

Son bir haftada Solana (SOL) kırdığı rekorlarla en yüksek piyasa değerine sahip sıralamasında yedinci sıraya yükseldi. Avalanche (AVAX) ise, iş birliğine gittiği DeFi protokolü BENQI ile büyümeye devam ediyor.

Son zamanlarda Facebook ve Visa gibi şirketlerin NFT piyasasına girmesi ile bu tarafta da bayağı bir hareketlilik yaşandı. Son olarak, bu furyaya Galatasaray SK katılacağını açıkladı.

Beklentimiz Bitcoin ve Ethereum dışındaki, piyasa değeri büyüklüğü sıralamasına yeni giren bu coinlerin popülaritesini koruması olacak. Güçlü projeleri ve fiyat hareketlilikleri sayesinde kripto paraların arkasında bir dayanağının olmadığı söylemleri de tarihe karışmaya başlıyor.

Önümüzdeki hafta Cardano (ADA) yükseltme ve güncelleme yaşayacak. Bu nedenle ADA'nın bu grup içinde hareketliliğini koruması beklenebilir.

DEĞER KAZANCI 30 GÜNDE YÜZDE 300'Ü AŞTI

Eray Dengiz - Kriptomeda Kurucusu

Artan NFT ve DeFi kullanımının ortasında Solana (SOL), yükselişine devam ediyor. Şu anda piyasa değerine göre yedinci en büyük kripto varlık birimi olan Solana, son haftalarda inanılmaz bir değer artışı gördü ve son 30 günde yüzde 300'ün üzerine çıktı. SOL, bu süre boyunca art arda tüm zamanların en yüksek fiyat seviyelerini de belirledi.

Cardano (ADA) ise, ilk kez 3 doları aşmayı başardı. Cardano, Solana'dan sonra geçen haftanın en çok kazandıranları arasına girdi. Ayrıca yükselen fiyat artışı nedeniyle, ADA, ana akım medyada giderek daha fazla yer almaya da başladı. ADA'yı Fransız kanalında “ekolojik Bitcoin” olarak tanımladılar.

Popüler kripto varlık birimlerinin dışında geçtiğimiz hafta en çok yükselen coinler; Tezos (XTZ), Arweave (AR), Revain (REV), Celo (CELO), Terra (LUNA) ve Horizen (ZEN) oldu. Piyasadaki yükselişe öncülük eden yüksek hacimli kripto varlıkların haricinde getirilen düzenlemeler, ağ geliştiricilerinin güncellemeleri ve teknoloji yatırımları altcoinlerin yükselmesine neden olabiliyor.

Bunların dışında ise, spor kulüplerinin kendi dijital para birimlerini çıkarması gibi önemli gelişmelerin, kripto varlık piyasasına olan talebi arttırdığını görüyoruz. Böylelikle artan talebin etkisiyle birlikte piyasadaki yükseliş trendi de genele yayıldığını düşünüyoruz.

Kaynak:Hürriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.