Kripto paralarda sert düşüş!

Bitcoin dün akşam saatlerinde 31 bin dolar civarında seyrederken, gece saatlerinde gelen ani satışlarla 30 bin doların altına geriledi

Bitcoin dün akşam saatlerinde 31 bin dolar civarında seyrederken, gece saatlerinde gelen ani satışlarla 30 bin doların altına geriledi. Bu ani satışlarda neyin sebep olduğu bilinmiyor. Ancak ABD tahvillerindeki yükseliş ve doların güçlenmesi bunun nedenlerinden biri olabilir.

Bitcoin saatler 12:22'yi gösterdiğinde 29,604 dolardan işlem görürken, en yüksek hacimli ikinci kripto para Ethereum ise yüzde 6,8 düşüşle 1,769.86 dolardan alıcı buluyor. Solana 39.50 dolarda seyrediyor.

Dogecoin ise kan kaybetmeye devam ediyor. Dogecoin yüzde 4,48 düşüşle 0.07999 cente kadar indi.

Bu düşüşlerle kripto para piyasasının toplam değeri yüzde 5,49 düşüşle 1.22 trilyon dolara indi. .