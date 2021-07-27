Kripto paralarda flaş hareket

Kripto paralar gerek yüksek oynaklıkları gerekse izledikleri seyir nedeniyle yatırımcıların ilgi alanında. Bitcoin fiyatı hazirandan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Ethereum da 3 haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Piyasalar pandemi gölgesinde... Salgında yeni varyant endişeyi canlı tutuyor. Kripto paralar ise Amazon beklentisiyle yükselişte. JP Morgan müşterilerine kripto para ürünlerine erişim imkânı sunan ilk ABD bankası olurken dalgalı dönemin sürmesi bekleniyor. Öte yandan Amazon'dan kripto paralarla ilgili kritik açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

Piyasalar diken üzerinde. Artan vaka sayısı nedeniyle riskte henüz arzu edilen düşüş gözlenmiyor. Volatilite yüksekliğini koruyor. Nakde dönmek isteyenler riskli varlıklarda pozisyon azaltıyor. BIST 100 Endeksi 1.348 seviyesinde.

Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın yazısı:

Dolar kuru 8.56, euro ise 10.09'dan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı 1.802 dolar. Böyle bir ortamda değere odaklananlar için uzun vadede hisse senetlerindeki düşüşler alım fırsatı oluşturabilecek.

NEDEN YÜKSELDİ?

Kripto paralar gerek yüksek oynaklıkları gerekse izledikleri seyir nedeniyle yatırımcıların ilgi alanında. Bitcoin fiyatı hazirandan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Ethereum da 3 haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Amazon'un kripto paralar ile ödeme kabul edeceği iddiaları ilgiyi yükseltti. Amazon'un dijital para ve blok zincir uzmanı işe almak için ilan vermesi de Amazon'un Bitcoin gibi kripto paraları ödeme aracı olarak kabul etmeye doğru ilerlediği değerlendirmelerine yol açtı.

Bu arada JP Morgan müşterilere kripto para ürünlerine erişim imkânı sunan ilk ABD bankası oldu. Kripto paralara yönelik ilgi tekrar canlanacağı izlenimini veriyor. Bitcoin 38.301 dolar seviyesinde. Ethereum 2.335 dolar ve Dogecoin 0.2211 dolar seviyelerinde bulunuyor.

İNİŞ - ÇIKIŞ YATIRIMCI ÇEKİYOR

Kripto paraların fiyatlarında yaşanan yüksek dalgalanmalar yatırımcıları çekiyor. Günlük alım ve satım marjlarının yüksek olması ve kâr marjlarının genişliği özellikle küçük birikim sahiplerinin bu alana yönelmesindeki en büyük etken. Ancak riskleri göz ardı etmemekte fayda var.

BITCOIN'E DEVLERDEN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ GELDİ

Uzun süredir düşüş eğiliminde olan Bitcoin, dev şirketler Tesla, Twitter ve Amazon bağlantılı haberlerle yüzde 12 değer kazanıp 40 bin dolara yaklaştı. Dünyanın en yaygın kripto parası Bitcoin'i ABD'li dev şirketler ‘zıplattı'.

Uzun zamandır düşüş eğiliminde hareket eden kripto paralar Bitcoin öncülüğünde sert yükselişe geçti. Tesla, Twitter ve Amazon bağlantılı haberlerin ardından, geçen hafta 29 bin dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin'in fiyatı yüzde 12'ye yakın değer kazanarak 40 bin dolara yaklaştı.

Bitcoin üretmek için gereken yüksek enerji sarfiyatının olumsuz etkisi ve kendi dijital yuan'ını çıkarmaya hazırlanan Çin'in baskısı kripto paralar üzerinde bir süredir kara bulutların dolaşmasına neden oluyor. Özellikle 30 bin doların altına gerileyen Bitcoin'in daha da düşebileceği yönünde yorumlar yapılıyordu.

BITCOIN'LE SATIŞ MI?

Cuma günü Twitter CEO'su Jack Dorsey ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın katıldığı bir Bitcoin konferansı kripto paraya olan ilgiyi yeniden körükledi. ‘The B-Word' adlı konferansta konuşan elektrikli oto devi Tesla'nın patronu Musk, enerji sarfiyatı konusundaki incelemeleri bitince Tesla'nın oto satışlarında yeniden Bitcoin kabul etmeye başlayabileceğini duyurdu.

Musk'ın çok enerji harcadığı için mayıs ayında Bitcoin'le satışı askıya alması kripto paraya büyük darbe vurmuştu. Öte yandan sosyal medya devi Twitter'ın patronu Dorsey ise Bitcoin'in kendi gelecekleri açısından büyük bir yer tuttuğunu söyledi.

Bu gelişmelerin ardından Londra merkezli City A.M. gazetesi bu yıl sonunda e-ticaret devi Amazon'un Bitcoin ödemesi kabul edebileceğine dair bir kulis haber yayınladı. Ancak Amazon'un iddiaları yalanlamasının ardından, Bitcoin tekrar düşüşe geçti.

Amazon Sözcüsü yaptığı açıklamada, "İlgimiz her ne olursa olsun, kripto paraları ödeme aracı olarak kabul edeceğimize ve spesifik planlarımıza yönelik spekülasyonlar doğru değil. Amazon'dan alışveriş yapan müşterilerimiz için kripto para kullanımının neye benzeyebileceğine araştırmaya odaklanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

NEDEN ENERJİ TÜKETİMİ ÇOK?

Bitcoin piyasaya sürmek için ‘madencilik' yapılmak zorunda. Bu da şu anlama geliyor: Çok güçlü bilgisayarlar, çok zor matematik işlemlerini çözüyor. Tabii bu işlemler sırasında çok enerji harcanıyor.

Bitcoin ‘madencileri' ucuz enerji kaynakları olan ve havası soğuk yerlerde bu işi yapmayı tercih ediyor. İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi'nin araştırmasına göre, Bitcoin üretimi için yıllık 70 terawatt-saat (TWh) enerji harcanıyor.

Bu rakam eskiye göre düşmüş olsa da örneğin Bitcoin üretimi için harcanan enerji Avusturya'nın yıllık enerji tüketimini (66.8 TWh) geride bırakıyor.

Kaynak: Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.