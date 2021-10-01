DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kosova-Sırbistan krizi NATO ile AB'nin masasında
Rus şirketi Gazprom’dan Avrupa’ya doğalgaz açıklaması
Vadeli doğal gaz piyasası açıldı
100 yıl aradan sonra ilk Çarlık düğünü
Ünlü ekonomist uyardı: Büyük kriz yaklaşıyor
Oğuzhan Asiltürk ne zaman, nereye defnedilecek? Oğuzhan Asiltürk hangi mezarlığa defnedilecek? Cenaze programı belli oldu!
72 yaşındaki Trabzonlu amatör futbolcu sahalara geri döndü
İran'dan İsrail'e ''Bahreyn ziyareti'' kınaması
Hem unvanı hem parayı reddeti
3600 ek gösterge zamlı maaşlar | 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar artacak?
Ata tohumundan Cırgalan biberi; kilosu 65-70 lira
Doğu Karadeniz'de 4 ilden 1 milyar doları aşan ihracat
Engin Ardıç: Kemalistler zor durumda
Antalya Valiliği: Turist sayısı 7 milyonu aştı
Avustralya koronavirüs nedeniyle kapattığı sınırları yeniden açmaya hazırlanıyor

TIMETURK / EKONOMİ / Kripto paralarda flaş gelişme

Kripto paralarda flaş gelişme

Kripto paraların genelinde toparlanma eğilimi görülüyor. Piyasanın lideri Bitcoin bugün 47 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bitcoin’de bu gelişmeyle birlikte değer kazancı yüzde 10'u aştı.

3 Saat Önce
2021-10-01 14:26:41
Kripto paralarda flaş gelişme

Son zamanlarda kararsız seyreden Bitcoin, bugün itibarıyla yukarı yönlü fiyat hareketine sahne oluyor. Piyasanın lideri Bitcoin, 47 bin 786 dolar seviyesine ulaşarak 20 Eylül tarihinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Son 3 işlem gününde de yükseliş kaydeden Bitcoin bu gelişmeyle birlikte bugün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 10'dan fazla prim yaptı.

Bitcoin'deki yükseliş altcoinlerin geneline de yansıdı. Ethereum 3 bin 246 dolara kadar artış kaydetti. Ethereum'da günlük kazanç yüzde 9'u aştı. Cardano'nun ADA'sı 2.23 dolar, Solana 149 dolar, Ripple 1.01 dolar ve Dogecoin 0.21 dolara kadar yükseldi.

PİYASA GENEL OLARAK TOPARLANIYOR

Kripto paraların geneline bakıldığında ise güçlü bir toparlanma eğilimi görülüyor. Bu kapsamda kripto paraların toplam piyasa değeri bugün 2.11 trilyon dolara ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte piyasa genelinde yükseliş yüzde 8'i aştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN