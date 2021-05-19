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Kripto paralarda düşüş dalgası

Kripto para piyasalarında çarşamba günü sert bir düşüş yaşanırken Bitcoin 40 bin doların altına geriledi. Ethereum 3 bin doların altına çekilirken en fazla değer kaybeden kripto para birimi Shiba oldu.

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Google News - Timeturk
19.05.2021 10:27:08
Kripto paralarda düşüş dalgası

Kripto para piyasalarında çarşamba günü sert bir düşüş yaşanırken Bitcoin 40 bin doların altına geriledi. Ethereum 3 bin doların altına çekilirken en fazla değer kaybeden kripto para birimi Shiba oldu.

Elon Musk'ın açıklamalarıyla sert bir düşüş yaşadıktan sonra bir süredir sakin seyreden kripto para piyasaları Çarşamba günü yeniden hızlı bir düşüş yaşadı.

Bitcoin yüzde 10'dan fazla düşüşle 40 bin doların altına gerilerken Ethereum da yüzde 15'ten fazla düşüşle 3 bin doların altına çekildi. Litecoin yüzde 12,9 düşüşle 266 dolardan işlem görürken XRP yüzde 7 düşüşle 1,42 dolara düştü.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Bitcoin son 7 günde yüzde 31 değer kaybederken Ethereum yüzde 29.3 değer kaybetti. Son 7 günde en fazla değer kaybeden kripto para yüzde 57 düşüşle Shiba olurken, en fazla yükselen kripto para birimi ise Matic oldu.

Coinbase halka arz fiyatının altına indi

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Kripto para piyasalarındaki düşüşle beraber Coinbase hisseleri de yüzde 238 dolardan günü kapatarak 250 dolarlık halka arz referans fiyatının altına indi.
Coinbase SEC'e yaptığı açıklamada kripto varlık fiyatlarına ne derece bağlı olduğunu vurgulayarak "Net gelirimiz önemli ölçüde kripto varlıkların fiyatlarına ve platformda gerçekleştirilen işlemlere dayalı" demişti.

Bitcoin kritik seviyenin altında

Capital Advisors CEO'su Michael Purves, Bitcoin'in Ocak ayında ralliye başladığı seviye olan 42 bin doların önemli olduğunu belirtmişti. Purves, Bitcoin fiyatının bu seviyenin altına inmesiyle daha fazla kaybın yaşanacağını fakat üzerinde kalırsa da destek bularak yeni bir ralliye başlayabileceğini söylemişti.

Blokzincir ağırlıklı bir fon olan Amplify Transformational Data Sharing ETF'ini takip eden SentimentTrader'dan Dean Christians ise 48 bin 750 dolar sınırını yakından takip edeceğinin altını çizerek “Eğer Bitcoin o seviyenin üzerine çıkmayı başaramazsa... Bir köşeye yazın” demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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