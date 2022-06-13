Kripto paralarda büyük çöküş! Bitcoin 1,5 yılın dibini gördü

Kripto paralardaki değer kaybında ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi etkili oldu

Kripto para borsasında ABD enflasyonunun yankıları sürüyor. Cuma günü açıklanan ABD enflasyonunun ardından 30 bin doların altına gerileyen Bitcoin, yeni haftaya 25.500 dolar seviyelerinden başladı.

Bitcoin bu seviyeyle Aralık 2020'den beri gördüğü en düşük seviyeyi kaydetti. Bitcoindeki değer kaybı ise yüzde 6'yı aştı.

Ethereum ise 1.350 dolardan seyrederken, yüzde 5'den fazla değer kaybı yaşadı.

Alt coinlerde ise ripple 0,33 cent, ADA 0,47 cent, SOL 28 dolar, litecoin 45 dolar, AVAX 16 dolardan işlem görüyor.

ABD'DE ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNE ÇIKMIŞTI

ABD salgın döneminde işsizlik kaybını önlemek için başlattığı parasal genişlemeyi yavaş yavaş sona erdirirken, son toplantılarında faiz artırımına gitti. Buna karşın ülkede enflasyon mayısta yüzde 8,6'yla beklentilerin üzerinde geldi.

Söz konusu gelişme, hali hazırda riskli varlıklardan kaçış eğilimi olan dünya genelinde kripto para borsalarında sert satışlara neden oldu.