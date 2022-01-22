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TIMETURK / EKONOMİ / Kripto paralar tepetaklak oldu! Kayıp yaklaşık 1,17 trilyon dolar

Kripto paralar tepetaklak oldu! Kayıp yaklaşık 1,17 trilyon dolar

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasında sıkılaştırmaya gideceğini duyurmasıyla kripto paralardaki düşüş hız kazandı.

1 Saat Önce
2022-01-22 12:33:05
Kripto paralar tepetaklak oldu! Kayıp yaklaşık 1,17 trilyon dolar

En büyük kripto para birimi Bitcoin cuma günü yaklaşık yüzde 12 değer kaybederek, 36 bin doların altına geriledi ve hazirandan beri en düşük seviyeye gelmiş oldu.

Bitcoin, kasımdaki 67 bin dolarlık zirvesinden sonra yüzde 40'tan fazla değer kaybederken, Ether gibi diğer öne çıkan kripto para birimleri de o kadar olmasa da hayli değer kaybetti.

Bitcoin'de kasımdan bu yana yaşanan düşüş piyasa değerinden 570 milyar dolar silerken, kripto piyasasında birikimli kayıp yaklaşık 1,17 trilyon doları buldu. Bu hareket Bitcoin özelinde ve piyasa genelinde dolar bazında en büyük ikinci düşüş olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, Coinglass verilerine göre, son bir günde 239 bin işlemci kripto paralardaki pozisyonunu kapatırken, bunda paraya çevrilen toplam 874 milyon dolar hesaplandı. .

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