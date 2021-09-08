Kripto paralar resmen çakıldı!

Gözler kripto para piyasasına çevrildi. Bitcoin, Ripple, Dogecoin ve Ethereum bugün resmen çakıldı. Önemli bir düşüş yaşayan Bitcoin bugün %11'den fazla değer kaybetti.

8 Eylül haftanın üçüncü günü Bitcoin ve diğer kripto paralardaki son durum yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bitcoin, Ripple, Dogecoin ve Ethereum bugün resmen çakıldı. Önemli bir düşüş yaşayan Bitcoin bugün %11'den fazla değer kaybetti. Peki 8 Eylül Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 8 Eylül Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Dogecoin ne kadar? İşte ayrıntılar...

BTC önceki günlerde yükselişe geçmişti. 8 Eylül Çarşamba haftanın üçüncü günü Bitcoin'de %11'den fazla bir değer kaybı meydana geldi. Bitcoin böylece yeniden 50 bin doların altına indi. Peki 8 Eylül 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

8 EYLÜL BİTCOİN VE KRİPTO

PARALAR NE KADAR OLDU?

8 Eylül haftanın üçüncü günü Bitcoin güne %11,92'lik bir değer kaybı ile başladı. Bitcoin şu anda $ 46.400,8 yani 387.093,50 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 46.278,0 - 47.316,9 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $65,59B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

%12,23'lük bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.442,45 yani 28.727,58 Türk Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Güne %16,66'lık bir düşüşle başlayan Dogecoin, bugün $ 0,254830 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,250965 - 0,263180 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $5,93B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

Güne %20,12'lik bir değer kaybıyla başlayan Ripple XRP, şu anda $ 1,09888 değerine sahip. XRP, gün aralığında 1,09414 - 1,14727 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $11,69B.

Kaynak: finans.mynet.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.