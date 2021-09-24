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Kripto paralar miras bırakılabilir mi?

TIMETURK / EKONOMİ / Kripto paralar miras bırakılabilir mi?

Kripto paralar miras bırakılabilir mi?

'Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hakim, örf ve adet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir'

2 Saat Önce
2021-09-24 22:36:27
Kripto paralar miras bırakılabilir mi?

Kripto paralar yeni nesil yatırım aracı olarak görülmektedir. Yatırım konusundaki en önemli hususlardan bir tanesi yatırımın nesilden nesle sürdürülebilir olup olamayacağı.
Bu konuda da önemli bir sorun mevcut. Kripto paraların transferi doğrudan dijital cüzdanlar arasında gerçekleşir ve dışarıdan hiçbir şekilde müdahale söz konusu değildir. Her türlü kripto para yalnızca gerçek sahipleri tarafından verilen emirlerle el değiştirebilir.

Kripto paralara yasal bakış

"Dijital cüzdan ismi verilen sistemlerde saklanan kripto paralar, yalnızca paranın sahibinin bildiği şifreler ile saklanır." diyen Avukat Kaan Özçelik, " Sorun da tam olarak burada başlamaktadır. Dijital cüzdan bir ağa özgüdür, kişiye değil. Dijital cüzdanı elinde bulunduran ve şifresini bilen aslında cüzdanın sahibidir" değerlendirmesinde bulunuyor.

Değerlendirmede şunlara vurgu yapılıyor: "2020 yılında Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nden verilen bir kararda “Günümüzde dijital mal varlıgının yadsınamaz ve göz ardı edilemez bir gerçeklik oldugu, kripto para adı verilen ve uluslar arası ödemelerde dahi kullanılmaya baslanmıs dijital sistemlerin var oldugu, yine astronomik reklam gelirleri saglayan sosyal medya hesaplarının gün geçtikçe arttıgı, aynı sekilde youtube ve benzeri dijital platformlarda salt reklam geliri ve hatta ücretli üyelik sistemi ile hizmet veren kanallar olusturuldugu bir ortamda dijital mal varlıgı ve dijital miras ile ilgili olarak yasal bir düzenleme bulunmadıgı, bu konuda yasal bir bosluk bulundugu degerlendirilmistir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1.maddesi; "Kanun, sözüyle ve özüyle degindigi bütün konularda uygulanır. Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hakim, örf ve adet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir." düzenlemesini içermektedir. Murisin e posta hesabı ve buna baglı olarak kullanılan sosyal medya hesapları, dijital cüzdan hesapları vb maddi deger ifade eden ve TMK'nun 599.maddesi kapsamında terekesine dahil olup mirasçılarına intikali gereken dijital mal varlıgının da tespitinin gerekecegi kanaatine varılmıstır.” Hükmü verilerek dijital mal varlığının da mirasen intikal edebileceği, intikal esnasında dijital mal varlığının tespit edilmesi gerektiği karara bağlanmıştır."

Noterden vasiyetname mi gerekli?

Avukat Özçelik değerlendirmesini şöyle sürdürüyor: "Ancak yukarıda açıkladığımız gibi dijital cüzdan ağı ve şifresi sahibinden başka kimse tarafından bilinemeyeceğinden, soğuk cüzdandaki kripto paralar ancak dijital cüzdan sahibinin noterden vasiyetname ile belirterek miras bırakması ile resmi olarak miras hükümlerine tabi olabilir. Kişinin kripto para borsalarındaki malvarlığı ise soğuk cüzdana göre nispeten daha kolay olarak; banka hesaplarındaki para, yabancı para cinsinden döviz ya da kıymetli madenin mirasçılara dağıtılması hakkındaki düzenlemelere tabi olacaktır"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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