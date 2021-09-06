Kripto paralar için rekor haftası: 8 altcoin’de yeni zirve

Geride bıraktığımız yedi günde Bitcoin 51 bin doların üzerini görürken, piyasa değerine göre ilk 100’de bazı altcoin’ler ise yeni zirve seviyelere ulaştı.

Kripto para piyasasında hareketlilik sürüyor.

Geride bıraktığımız yedi günde Bitcoin 51 bin doların üzerini görürken, piyasa değerine göre ilk 100'de bazı altcoin'ler ise yeni zirve seviyelere ulaştı.

Cardano (ADA), 12 Eylül'de gerçekleşecek olan Alonzo güncellemesinin etkisiyle perşembe günü 3.10 dolara çıktı. Bu, ADA için yeni bir rekordu. ADA'nın güncelleme günü yaklaştıkça nasıl hareket edeceği ise merak konusu. Kısa vadeli hareket eden yatırımcıların olası satışlara karşı tetikte olmaları gerekiyor.

Geçen hafta, yeni bir rekor fiyata ulaşarak adından söz ettiren bir diğer kripto para da Solana'ydı (SOL). Solana'daki NFT projeleri sıkça gündeme gelirken SOL da cumartesi günü 150 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu kırdı.

Önde gelen borsalardan FTX'in token'ı FTX Token (FTT), perşembe günü 70 doların üzerine tırmandı. FTX, günden güne hem işlem hacmini hem kullanıcı sayısını artırırken ve diğer yandan küresel çapta önemli anlaşmalara imza atarken FTT'de gelen yeni ATH de sürpriz değil.

Axie Infinity (AXS), rekorlarla ilerlemeye devam ediyor. Axie Infinity oyununun token'ı AXS, cuma günü yaklaşık 95 dolar ile önceki rekorunu geride bıraktı.

Blok zincirleri arasında birlikte çalışabilirliği ve küresel ağlar ile zincirler arasında bağlantı kurulmasını sağlamayı amaçlayan Quant projesinin token'ı QNT, pazar günü kaydettiği rekorla listeye girdi. Öyle ki, kripto para cumartesi 186 dolarken dün de 298 dolara kadar çıktı ve burası, QNT için yeni bir rekor noktası oldu.

Teşvik programları, geçtiğimiz hafta gündemin önemli maddeleri arasındaydı. Fantom da (FTM) duyurduğu 310 milyon dolarlık teşvik programıyla adından söz ettirdi. Bu haberin etkisiyle birlikte FTM'nin fiyatı pazar günü 1.27 dolar ile yeni bir rekora imza attı.

Arweave (AR), salı günü 70 dolara kadar çıktı ve bu çarpıcı çıkış, AR için yeni zirve olarak kayıtlara geçti. AR'nin devamında gelen fiyat hareketi ise yatırımcıları memnun etmedi. Kripto para, 48 dolara kadar çekildi.

Teşvik programıyla dikkat çeken diğer kripto para ise Celo (CELO) oldu. Celo; Curve, Sushi ve Aave gibi DeFi'ın önde gelen projelerini de içine alan 100 milyon dolarlık bir program açıkladı. Bu haber, CELO'da hızlı bir fiyat artışı ve rekor getirdi. Kripto para, pazartesi günü 10.95 dolar ile yeni ATH'sini elde etti. Fiyat, daha sonra önemli miktarda geri çekildi ve pazar günü TSİ 23.48 itibari ile 5.57 dolardan işlem gördü.

Kaynak: uzmancoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.