Kripto parada ''Elon Musk'' etkisi! Az bilinen altcoin yüzde 117 değer kazandı

Tesla ve Starlink'in CEO'su olan Elon Musk coin dünyasıyla yakından ilgileniyor (Reuters)

Ünlü teknoloji girişimcisi Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX'in yörüngeye 53 ek internet uydusu göndermesinden bir gün sonra StarLink adlı az bilinen altcoinin değeri yükselişe geçti.

Kripto paraların fiyatlarının yer aldığı takip sitesi CoinMarketCap'in verilerine göre STARL kodlu altcoinin değeri 14 Kasım'da 0,00008325 dolarla (yaklaşık 0,00085 TL) rekor bir seviyere ulaştı ve fiyatı 13 Kasım'a kıyasla yüzde 117 arttı. StarLink şu anda 682 milyon dolarlık (yaklaşık 7 milyar TL) piyasa değeriyle CoinMarketCap'te 236. sırada yer alıyor.

Tanıtım kılavuzuna göre söz konusu kripto para birimi "metaverse'de değişim aracı olarak kullanılmayı" hedefliyor. Öte yandan StarLink'in alım satıma ne zaman başladığını gösteren bir ön satışın veya net bir duyurunun bulunmadığı belirtiliyor.

CoinMarketCap ve CoinGecko gibi takip sitelerinin verileri StarLink'in Temmuz 2021'de işlem görmeye başlamış olabileceğine işaret ediyor.

Musk'ın Starlink internet uydularıyla isim benzerliği dışında görünürde herhangi bir bağlantısı bulunmasa da altcoinin rekor düzeyde değer kazanması dikkat çekti.

ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden cumartesi 53 Starlink uydusu yörüngeye fırlatılmıştı. İlk iki prototipin 2018'de fırlatılmasından bu yana yörüngede şu anda 1.600'den fazla Starlink uydusu bulunuyor. SpaceX, 2027'nin ortası itibarıyla 42 bin Starlink uydusu fırlatmış olmayı hedefliyor.

Musk'ın Twitter paylaşımlarıyla Dogecoin'i desteklemesine benzer biçimde StarLink de kripto para piyasasındaki "Elon Musk" etkisinden faydalanmış görünüyor. StarLink yalnızca üç günde yüzde 140'ın üstünde değer kazandı.

Öte yandan altcoinin fiyatı katlansa da yeterli fiyat ivmesini oluşturamadığı belirtiliyor.

Kaynak: İndependent Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.