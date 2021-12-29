Kripto para yasası içeriğinde neler var? Kripto para yasası maddeleri neler? Kripto para yatırımcılarının en fazla olduğu ülkeler arasında Türkiye'de yer alıyor. Kripto para konusunda daha güvenli bir ortam oluşturulması adına beklenen kripto para düzenlemesi Meclis'e geliyor. Son zamanlarda yaşanan kripto para vurgunlarının da önüne geçilmesinin amaçlandığı bu düzenleme ile yatırımcılar daha güvende olacak.

Kripto paralara en fazla ilgi gösteren ülkelerin arasında Türkiye'de yer alıyor. Son zamanlarda yaşanan kripto para borsası vurgunları ile kripto paralara olan güven sarsıldı. Kripto para alanında dolandırıcılık haberlerinin de sıkça geldiği şu günlerde kripto para yasasının çıkması zorunluluk haline gelmişti. Kripto para düzenlemesi, Meclis gündemine geliyor. Vatandaşlar da Kripto para yasası içeriğinde neler var? Kripto para yasası maddeleri neler olacak? gibi soruları sormaya başladı.

Kripto para yasası içeriğinde neler var?

Kripto para yasasının içeriği henüz tam net değil. Yasa kripto para yatırımcılarını koruyacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dile getirdiği kripto piyasası düzenlemesiyle ilgili neler yapılabileceği masaya yatırılacak. Kripto paranın yasal çerçevesinin oluşturulacağı çalışma için sektör temsilcileri ve uzmanların görüşleri alınacak.

Kripto para yasası maddeleri neler?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş dün konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, kripto para ile ilgili mağduriyetleri gidermek için yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Sanal alemde yapılan işler para trafiğini de beraberinde getiriyor. Alışverişler ülkelerin resmi paraları kanalıyla ve dövizle mümkün. Bu süreçte reklamlarının yoğun bir şekilde yapıldığı, insanların çok ilgisini çektiği bir dönemde, küçük birikim sahibi insanların bu piyasaya girdiğini görüyoruz. Bir mağduriyet doğuyor. Kötü niyetli insanları durdurmak için bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu gördük. 5 milyona yakın kripto para alışverişiyle ilgilenen kişinin olduğunu gördük. Bu olağanüstü bir rakam. Bu işin yaşı da yok. Bilgisayar kullanmayı, internet kullanmayı bilen birisi çok küçük paralarla bunu alma imkanı mevcut. Burada ileride ortaya çıkacak mağduriyetleri engelleyebilmek için bir yasal düzenlemeye artık ihtiyaç olduğunu düşündük" dedi.

Kripto para nedir?

Kripto para/kripto-para, kripto ("gizlenmiş, şifreli"), veya coin, bir değişim aracı olarak çalışmak üzere, işlemleri güvence altına almak için matematiğin bir dalı olan kriptografi kullanılarak tasarlanmış bir dijital unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz'dir. Kripto varlıklar, merkezi elektronik para ve merkezi bankacılık sistemlerin aksine tümüyle merkeziyetsizlerdir. Her bir kripto para biriminin merkeziyetsizliği, umumi işlem veri tabanı olan dağıtık muhasebe defteri (ledger) olarak işlev gören bir blok zincirinden (Blockchain) gelmektedir.

2009'da Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin, ilk merkeziyetsiz kripto paradır.

O zamandan beri birçok farklı kripto para ortaya çıkmıştır.

Bitcoin dışındaki kripto para birimlerine genel olarak altcoin denilir ki bu kısaltma alternatif ve coin yani madeni para'nın birleşimidir. Uzmanlar, kripto paraların toplam piyasa değerinin ileriki yıllarda 3–4 trilyon Amerikan dolarına kadar çıkabileceğini tahmin etmekte.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.